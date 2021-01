Krimi-Hörspiel nach Donna Leon: Commissario Brunetti ermittelt Acqua Alta (2/2) Die Fälle des Commissario Brunetti Kriminalhörspiel, 54 min Von Donna Leon

Schnee in den Kähnen, Wasser auf den Straßen: In winterlichen Venedig herrscht Hochwasser. (unsplash / Marco Secchi)

Die Sirene verkündet der Stadt Venedig, dass die Flut steigt: Acqua Alta hat begonnen. Das macht Brunettis Ermittlungen nicht gerade einfach. Nach dem brutalen Überfall auf die amerikanische Archäologin Brett Lynch und dem Mord an einem Kunsthändler ist Brunetti plötzlich einem weltweit agierenden Kunstschmugglerring auf der Spur. Zwei kostbare chinesische Vasen sind im Zuge einer Ausstellung in der Lagunenstadt durch raffinierte Fälschungen ersetzt worden. Brett, die von dem Betrug erfahren hatte, sollte offenbar eingeschüchtert werden. Als Brunetti auf den reichen Kunstsammler La Capra stößt und ihm kritische Fragen stellt, spitzt sich die Situation weiter zu.

Zum ersten Teil von Acqua Alta:

Acqua Alta (1/2) - Krimi-Hörspiel nach Donna Leon: Commissario Brunetti ermittelt

(Deutschlandfunk Kultur, Kriminalhörspiel, 04.01.2021)

Acqua Alta (2/2)

Die Fälle des Commissario Brunetti

Von Donna Leon

Übersetzung aus dem Amerikanischen: Monika Elwenspoek

Bearbeitung: Barbara Frischmuth

Regie: Hans Gerd Krogmann

Mit: Christoph Bantzer, Hannelore Hoger, Mark Oliver Bögel, Verena von Behr, Donata Höffer, Corinna Kirchhoff, Peer Jäger, Claus Boysen, Elmar Roloff, Karl Friedrich Seraphim

Ton und Technik: Klaus Hoeness, Karlheinz Stoll, Birgit Schilling

Produktion: WDR/DLR Berlin/SWR 1999

Länge: 54'21