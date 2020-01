Krimi-Hörspiel: Lebensbeichte eines Mörders Der Gefangene Von Friedrich Ani

Gefangen in sich selber - ein packender Monolog nach einer wahren Begebenheit. (imago)

"Vor 22 Jahren, da habe ich einen Menschen ermordet. Das hat niemand je erfahren. Nur meine Schwester." Mit diesen Worten beginnt die Lebensbeichte von Jakob Esterland. Damals hatte er eine Bank überfallen und durch ein Missgeschick eine Kundin erschossen. Doch die Fahndung nach dem Mörder blieb erfolglos. Jahrelang hat Esterland mit sich gerungen, wollte sich stellen, aber auch nach mehreren Selbstmordversuchen brachte er nicht den Mut dazu auf. Erst nach dem Tod seines 15‑jährigen Sohnes offenbart er sich mit letzter Kraft einem Priester. Ein packender Monolog nach einer wahren Begebenheit.

Der Gefangene

Von Friedrich Ani

Regie: Stefan Hilsbecher

Mit: Matthias Brandt

Ton und Technik: Karlheinz Runde, Birgit Schilling

Produktion: SWR 2010

Länge: 56'41

. (imago images / Manfred Segerer )Friedrich Ani, geboren 1959 in Kochel am See, wurde bekannt mit den Kriminalromanen um den Ermittler Tabor Süden, die auch als Hörspiele produziert wurden. Ani schreibt Kinderbücher, Gedichte, Drehbücher, Romane und Hörspiele. 2019 erschien sein Roman "All die unbewohnten Zimmer". Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Tukan-Preis, den Grimme-Preis und dreimal den Deutschen Krimipreis.