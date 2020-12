Wie lässt sich aus dem Home-Office ermitteln? Krimi-Komödie über einen suspendierten Streifenpolizisten und einen Kollegen mit exotischen Ermittlungsmethoden. (Christine Hartmann / EyeEm)

Eigentlich wollte er nur seinen Dealer und Informanten schützen – doch der erfahrene Streifenpolizist Brennecke hat überreagiert, einen Mann angeschossen und wurde von der Bereichsleiterin höchstpersönlich suspendiert, bis die Interne die Ermittlungen abgeschlossen hat. Nun sitzt der brummige, eher wortkarge Brennecke zu Hause, kämpft mit den Tücken seines PCs, der sich immer wieder aufhängt, und lässt sich am Telefon von seinem jüngeren Kollegen die grotesken Details der letzten Schicht erzählen.

Bald wird klar: Der zappelige Friess hat den ersten Tag ohne seinen Chef vergeigt und den Informanten und Drogendealer Kröte für alle Zeiten vergrault. Derweil holt Brennecke daheim die alte Geschichte um seinen verstorbenen Bruder ein. Fünf Tage im unfreiwilligen Home-Office: Am Ende erhält Brennecke sein Urteil, doch bis dahin steht die Welt sowieso Kopf.

Der Home-Officer

Von Hermann Bohlen

Regie: Judith Lorentz

Mit: Heiko Pinkowski, Daniel Zillmann, Katy Karrenbauer, Milan Peschel, Bettina Kurth

Ton: Martin Eichberg, Alexander Brennecke

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 44'28

Anschließend:

Radiokunst im Aufnahmezustand

Ungewöhnliche Produktionsbedingungen ohne Studio, von zu Hause und mit Kontaktbeschränkungen – so entstanden im Frühjahr dieses Jahres die kurzen Folgen unserer neuen Hörspiel- und Feature-Serie.



Innere Sicherheit

aus der Staffel #5: Regelwerke

Von Stefanie Heim

Autorenproduktion für Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 5'12

Neue Häuslichkeit

aus der Staffel #1: Inside Out

Von Leo Hofmann

Autorenproduktion für Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 5'13

Hermann Bohlen, geboren 1963 in Celle, studierte Sinologie in Berlin, Hamburg und Shanghai. Lebt als Autor und Produzent von Hörspielen in Berlin. 1995 Stipendiat der Hörspielautoren-Werkstatt des Berliner LCB, aus der "Prozedur 7.7.0" hervorging (SFB 1996), ausgezeichnet mit dem Hörspielpreis der Akademie der Künste Berlin 1997. Für sein Hörspiel "Alfred C. – Aus dem Leben eines Getreidehändlers" (DKultur/HR 2012) erhielt er 2012 den Deutschen Hörspielpreis der ARD. Zuletzt für Deutschlandfunk Kultur: "Schweine-Heinz" (2017).