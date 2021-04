Krimi-Hörspiel: Ein grenzwertiger Fall Kreuzeder und der Tote im Wald Kriminalhörspiel, 56 min Von Jörg Graser

Um den Fall nicht bearbeiten zu müssen, schleppt Kreuzeder einen Toten über die Grenze nach Tschechien. (EyeEm / Manfred Kaierle)

Polizeipsychologin März informiert Kriminalrat Kreuzeder, dass in der Nähe zur tschechischen Grenze eine Leiche gefunden wurde. Kreuzeder mag sich am Sonntag nicht mit einem Mord befassen. Außerdem leidet er mal wieder an den Auswirkungen eines Alkoholrausches. Um den Fall nicht bearbeiten zu müssen, schleppt er den Toten über die Grenze nach Tschechien. Doch das hilft ihm nicht. Die dortige Polizei bittet prompt um Amtshilfe, denn die Spuren führen nach Deutschland. Der Tote, Max Krobel, wurde mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Er war Hausmeister einer Schule und wenig beliebt. Die Art und Weise, wie er ums Leben kam, spricht für einen Auftragsmord.

Michaela May bei der Produktion. (Deutschlandradio / Sandro Most )

Kreuzeder und der Tote im Wald

Von Jörg Graser

Regie: Stefan Dutt

Mit: Sigi Zimmerschied, Luise Kinseher, Michaela May, Christian Alexander Rogler, Martin Engler, Michal Sykora, Marian Funk, Wilfried Hochholdinger, Robert Frank, Felix von Manteuffel, Lena Vogt, Peter Weiß, Christian Gaul, Maria Peschek, Hermann Leppich

Ton und Technik: Alexander Brennecke, Susanne Beyer

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2012

Länge: 56'20

Eine Wiederholung vom 18.06.2012

Jörg Graser, 1951 in Heidelberg geboren, ist studierter Politologe und Absolvent der Münchner Filmhochschule. Er hat als Film- und Fernsehregisseur gearbeitet und schreibt Drehbücher, Theaterstücke und Hörspiele, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. Deutschlandradio produzierte auch "Kreuzeder" (2010), "Kreuzeder und die Kellnerin" (2011) sowie "Kreuzeder und der Dschihad" (2017). Der Autor lebt in München und im Bayerischen Wald.