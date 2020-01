Als Annies Leiche gefunden wird, kommt das Leben in dem kleinen norwegischen Dorf durcheinander. (EyeEm / Alessio Mura)

In der Nähe eines norwegischen Dorfes findet man die Leiche eines jungen Mädchens. Es ist die 15-jährige Annie. Sie ist nackt und nur mit einer Windjacke bedeckt. Auf den ersten Blick deutet alles auf einen Sexualmord hin. Doch die Obduktion ergibt: Tod durch Ertrinken. Spuren eines Kampfes sind nicht vorhanden. Kommissar Sejer übernimmt den Fall. Seine Ermittlungen führen lange nicht zu den entscheidenden Erkenntnissen, wohl aber tief in das Innenleben der Familien in einem modernen norwegischen Dorf.

Fremde Blicke

Nach dem Roman von Karin Fossum

Übersetzung: Gabriele Haefs

Bearbeitung: Andrea Czesienski

Regie: Götz Naleppa

Mit: Winfried Glatzeder, Markus Meyer, Stefan Gossler, Elena Uhlig, Götz Schulte, Reiner Heise, Udo Kroschwald, Lars Rudolph, Swetlana Schönfeld

Komposition: Hanna Hartman

Ton: Lutz Pahl, Sabine Winkler

Produktion: DeutschlandRadio Berlin 2001

Radio-Fassung: 54'20

Online-Fassung: 63'12

Karin Fossu . (picture-alliance / dpa)m wurde 1954 in Sandefjord/Norwegen geboren. Ihre literarische Karriere begann sie mit Gedichten und Erzählungen. 1995 erfand sie die Figur des Kommissar Konrad Sejer, inzwischen sind 13 Romane in dieser Reihe erschienen, auf Deutsch zuletzt 2017 "Böser Wille". Für ihr Werk, das in zwölf Sprachen übersetzt ist, erhielt Karin Fossum mehrere internationale Preise. Die Autorin lebt in Sandefjord. Deutschlandfunk Kultur produzierte außer "Fremde Blicke" noch weitere Hörspieladaptionen der Sejer-Romane: "Wer den Wolf fürchtet" (2003), "Dunkler Schlaf" (2004).