Kulturnachrichten

Samstag, 11. August 2018

Kreuzberger Traditionsclub "SO36" wird 40 Am 11. August 1978 öffnete der Club in der Berliner Oranienstraße Der Berliner Club "SO36" feiert sein 40-jähriges Bestehen - 40 Jahre nicht ohne Kämpfe und Reibereien, wie die Betreiber schreiben: "Wir reden hier von Punk und Queer, von Feminismus und Hausbesetzung und Antifa, von Gentrifizierung und Konsumterror, Befriedung oder Myfest, der Stadt von Unten, Refugees Welcome, Mauerfall und -bau." Der Name ist untrennbar verbunden mit Punk und der Kreuzberger Subkultur. Im "SO" spielten legendäre Bands wie Die tödliche Doris, David Bowie, Die Einstürzenden Neubauten und Dead Kennedys. Mehrfach stand der Club in den vergangenen Jahrzehnten aus finanziellen Gründen vor dem Aus. Während Streitigkeiten mit Nachbarn das Ende mehrerer alteingesessener Berliner Clubs bedeuteten, konnte das "SO36" ein ähnliches Schicksal vor einigen Jahren mit verbessertem Lärmschutz abwenden. Das Jubiläum wird mit der Veranstaltungsreihe "40 Jahre Kontrovers" zelebriert, die in einer großen Jubiläumsgala ihren Höhepunkt findet.

Elektromusiker Jean-Michel Jarre streitet um sein Erbe 69-Jähriger zieht vor Europäisches Menschenrechtsgericht Der französische Elektromusiker Jean-Michel Jarre zieht im Streit um das Erbe seines Vaters vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er reichte Klage in Straßburg ein, wie ein Gerichtssprecher bestätigte. Jarre und seine Halbschwester Stefanie fechten damit ein Urteil des französischen Kassationsgerichts an, das die beiden im September 2017 für enterbt erklärt hatte. Ihm und seiner Schwester werde "mangelnder Respekt im Familienrecht" entgegengebracht, beklagte der Pionier der Elektromusik in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Le Parisien". Es gehe ihm nicht nur um das Geld seines Vaters. Er habe noch nicht einmal das Recht auf ein Foto oder andere persönliche Erinnerungsstücke. Jarres Vater Maurice Jarre war 2009 verstorben. Der mehrfach preisgekrönte Komponist der Filmmusik für Filme wie "Doktor Schiwago" und "Der Club der toten Dichter" hatte sein gesamtes Vermögen nach kalifornischem Recht seiner letzten Frau vermacht. Sie ist nicht die Mutter von Jean-Michel und Stefanie.

Street Parade rechnet mit einer Million Besucher Die Züricher Street Parade steht unter dem Motto "Kultur der Toleranz" Zu einer der größten Technoparty der Welt werden an diesem Samstag in Zürich mehr als eine Million Tanzfreudige erwartet. Die 27. Street Parade steht unter dem Motto "Kultur der Toleranz". Rund 20 dekorierte Musikwagen, sogenannte Love Mobiles mit meterhohen Soundboxen, wollen der tanzenden Menge in oft schrillen Kostümen mit stampfender Musik in House-, Techno- Jungle- und Rave-Sound einheizen. Die teils mehr als 30 Meter langen Wagen ziehen ab 13 Uhr um das Seebecken der Innenstadt. Dazu legen auf zahlreichen Bühnen in der Stadt namhafte und neue DJs auf. Die Street Parade begann in Zürich 1992 mit zwei Musikwagen und 2000 Teilnehmern.

Die ZDF-Journalistin Fides Krause-Brewer ist tot Sie galt als Grande Dame des Wirtschaftsjournalismus in der Bonner Republik Die Wirtschaftsjournalistin Fides Krause-Brewer ist tot. Sie starb im Alter von 99 Jahren in der Nacht zum 10. August, wie das ZDF am Freitag mitteilte. Von 1962 bis 1986 war sie ZDF-Korrespondentin für Wirtschafts- und Sozialpolitik. Krause-Brewer interviewte zahlreiche Politiker dieser Ära - von Konrad Adenauer über Helmut Schmidt bis Helmut Kohl und galt als Grande Dame des Wirtschaftsjournalismus in der Bonner Republik. Ihre 2011 erschienene Autobiografie trägt den Titel "Journalistin ist man immer - Meine Erinnerungen an das 20. Jahrhundert". Ihre journalistische Karriere startete Krause-Brewer, die 1919 in München geboren wurde, mit frauenpolitischen Themen. 1962 wechselte die freie Mitarbeiterin verschiedener Hörfunksender zum ZDF und konzentrierte sich auf Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Denkmalstag in Brandenburg 400 Orte machen mit Zahlreiche historische Bauten Brandenburgs laden am 8. September wieder zur Besichtigung: Zum 25. "Tag des offenen Denkmals" gibt es in etwa 400 Schlössern, Kirchen, Gärten und weiteren Orten Führungen und Sonderaktionen, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am Freitag mitteilte. Motto des bundesweit veranstalteten Denkmalstags ist diesem Jahr demnach: "Entdecken, was uns verbindet". Geöffnet sind an dem Tag die Rennbahn Hoppegarten, das ehemalige Gasthaus "Kaiserkrone" in der Gartenstadt von Brieske-Marga sowie das Schloss Genshagen in Ludwigsfelde. Von Königs Wusterhausen nach Beeskow fährt ein historischer Dampfzug. In der Friedenskirche in Potsdam ist ein Gottesdienst geplant.

Islamverband: Erinnerungskultur stärkt die Demokratie Zentralrat der Muslime für mehr interreligiöses Holocaust-Gedenken Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, hat sich für mehr interreligiöses Holocaust-Gedenken ausgesprochen. Damit könne der von Populisten genährten Angst vor anderen Kulturen begegnet werden, sagte er dem Evangelischen Pressedienst nach einer gemeinsamen Reise von Juden und Muslimen in die KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Der deutsche Zentralrat der Muslime und die Union Progressiver Juden hatten erstmals eine gemeinsame Bildungsreise nach Auschwitz mit Flüchtlingen muslimischen Glaubens und jüdischen Jugendlichen veranstaltet. Mazyek sieht auch einen direkten Zusammenhang zwischen der Bewahrung der Erinnerungskultur und der Bewahrung der freiheitlichen Demokratie und warnte davor Erinnerungskultur und Gedenkorte zu relativieren. Das gemeinsame Trauern und Gedenken der Jugendlichen in Auschwitz habe Verbindungen zwischen den jüdischen und muslimischen Teilnehmern der Reise geschaffen.