"Kreuz und Quer" aus Lebach Ein Chor aus dem Herzen Europas

Mitten im Saarland zu Hause: der Chor "Kreuz und Quer". (Kreuz und Quer)

Ihr letztes Konzert wäre beinahe ins Wasser gefallen: Die Bühne war aufgebaut und das Publikum saß schon fast auf den Stühlen, da zog ein Gewitter auf. Doch der Chor fand in letzter Minute eine Lösung – es wurde ein unvergessliches Konzert.

Der Chor "Kreuz und Quer" aus Lebach steht für geistliches und weltliches Liedgut. Die Nähe des Saarlandes zu Frankreich, Luxemburg und Belgien mache sich nicht nur beim Essen bemerkbar. Auch in der Chorliteratur spüre man, dass das Saarland mitten in Europa liegt, sagt Sängerin Anne Treib. Die Sängerinnen und Sänger kommen aus allen Teilen des Bundeslandes zusammen, um gemeinsam zu singen.

Im letzten Jahr gaben sie ein ungewöhnliches Konzert. Die Bühne war aufgebaut, Publikum war angereist und das Buffet stand schon. Doch kurz vor dem Auftritt zog ein mächtiges Gewitter auf. Sängerinnen, Sänger und Publikum packten alle mit an und zogen in letzter Minute in eine benachbarte Kirche um. Dort im Altarraum erklang dann das Programm aus deutschen Schlagern. Für alle wurde es ein unvergessliches Erlebnis.