Kulturnachrichten

Montag, 6. August 2018

Kreml plant neues Kunst-Zentrum auf der Krim Sechs russische Meisterwerke ziehen auf die annektierte Halbinsel Die russische Regierung plant ein Kunst-Zentrum in der Krim-Hauptstadt Sewastopol, mit dem sie der Halbinsel mehr kulturellen Glanz verleihen will. In dem Gebäudekomplex sollen eine Oper, ein Ballett-Theater, ein Kino und eine Tanzschule untergebracht werden, erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin Olga Golodetz. Zudem sollen russische Meisterwerke ausgestellt werden, die namhafte Museen wie die Eremitage in Sankt Petersburg und die Tretjakow-Galerie in Moskau zur Verfügung stellen. Mit dem Zentrum solle Sewastopol in eine Kultur-Metropole verwandelt werden, die auch mehr Touristen anziehe. Das Projekt stellt einen weiteren Schritt dar, die annektierte Krim an den russischen Staat anzuschließen.

Haruki Murakami: Schreiben ist wie Tanzen Wie in der Musik gehe es um Rhythmus, Harmonie und Improvisation Der japanische Bestseller-Autor Haruki Murakami hat bei dem japanischen Sender Tokyo FM sein Radio-Debut gegeben: in einer voraufgezeichneten einstündigen Sendung sprach der Autor über seine Arbeit, die eng mit der Musik und dem Laufen verbunden sei. Murakami begann zeitgleich mit dem Schreiben regelmäßig joggen zu gehen und ist inzwischen Marathonläufer. Bei Tokyo FM stellte er mehrere Musiktitel vor, die er beim Laufen höre, wie "Madison Times" von Donal Fagen und "Heigh-Ho/Whistle While You Work/Yo Ho (A Pirate’s Life for Me)" von Brian Wilson von den Beach Boys. Murakami, der in den 1970er Jahren eine Jazzbar in Tokio betrieb, hat mehrere seiner Bücher nach Liedtiteln benannt.

Schriftstellerin Allende fordert Verständnis für Flüchtlinge Niemand verlasse einfach so seine Heimat Die chilenisch-amerikanische Schriftstellerin Isabel Allende wünscht sich mehr Verständnis für Flüchtlinge aus Lateinamerika. "All jene Menschen, die versuchen, die Grenze zu den USA auf gefährlichem Weg durch die Wüste zu überqueren, die kommen heute doch gar nicht mehr wegen des amerikanischen Traums. Niemand glaubt mehr an den amerikanischen Traum", sagte sie im Interview der "Welt am Sonntag". Die Menschen flüchten, weil sie in ihren Heimatländern um ihr Leben fürchten. Niemand verlasse "einfach so seine Heimat, seine Sprache, seine Familie", betonte Allende, die selbst 1975 vor dem Pinochet-Regime aus Chile nach Venezuela flüchtete. Viele Menschen, die heute aus Lateinamerika in die USA kämen, wüssten, "dass man ihnen dort eher feindselig gegenübersteht. Niemand nimmt so etwas in Kauf, wenn er nicht wirklich verzweifelt ist."

Russland macht Steven Seagal zum Sonderbotschafter Der Action-Darsteller soll die russisch-amerikanischen Beziehungen verbessern Das russische Außenministerium hat Steven Seagal zum Sonderbotschafter für humanitäre Beziehungen mit den USA ernannt. In den angespannten russisch-amerikanischen Beziehungen solle er sich ehrenamtlich um den Ausbau der gesellschaftlichen und kulturellen Kontakte kümmern, teilte das Ministerium in Moskau mit. Sprecherin Maria Sacharowa postete auf Facebook ein Bild von Seagal mit ihr selbst und schrieb dazu: "Mit einem Arbeitskollegen". Seagal, bekannt aus Actionfilmen wie "Nico" oder "Hard to Kill", nannte die Ernennung eine "große Ehre". Er habe sich immer für eine Verbesserung der russisch-amerikanischen Beziehungen eingesetzt, ließ er über einen Sprecher mitteilen. Kremlchef Wladimir Putin pflegt seit mehreren Jahren eine Freundschaft zu dem Kampfsportler und Schauspieler und verlieh ihm 2016 auch die russische Staatsbürgerschaft.