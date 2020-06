Kulturnachrichten

Donnerstag, 4. Juni 2020

Krefeld stiftet Preis für fantastische Literatur Die Stadt Krefeld vergibt im Januar 2021 erstmals den mit 10.000 Euro dotierten "Krefelder Preis für Fantastische Literatur". Im Rahmen des zweiten "Festivals der Fantasy" gehe der Preis an ein deutschsprachiges Werk der Gattung Roman oder Graphic Novel, teilte die Stadt mit. Eine fünfköpfige Fachjury bestimme zunächst 20 Bücher für die Longlist. Der Preisträger werde dann aus fünf Büchern auf der Shortlist gewählt, hieß es. Die Stadt schreibt zudem einen angegliederten Jugendpreis aus, der die besten fantastischen Kurzgeschichten von Autoren unter 18 Jahren prämiert, wie es weiter hieß. Die Arbeiten der jugendlichen Preisträger sollen demnach in einer Anthologie veröffentlicht werden. Der vor 30 Jahren ins Leben gerufene und ebenfalls mit 10.000 Euro dotierte "Niederrheinische Literaturpreis" wird den Angaben zufolge alternierend zum "Krefelder Preis für Fantastische Literatur "vergeben. Die nächste Verleihung ist für den Herbst 2020 vorgesehen, danach gibt es ihn erst wieder 2022.

Springsteen: "Das Land brennt und ist im Chaos" Bruce Springsteen hat seinen Auftritt als Gast-DJ beim US-Radiosender Sirius XM für einen eindringlichen Appell gegen Rassismus und Polizeigewalt genutzt. Zum Auftakt spielte der 70-Jährige seinen Protest-Song "American Skin (41 Shots)" von 2001 und widmete ihn George Floyd. Der Afro-Amerikaner war in der vergangenen Woche bei einem Polizeieinsatz in US-Bundesstaat Minnesota getötet worden. "Dieses Lied ist fast acht Minuten lang. Und so lange dauerte das Sterben von George Floyd, während ein Polizist in Minneapolis ein Knie in seinen Nacken drückte", sagte Springsteen. "American Skin (41 Shots)" stammt aus dem Jahr 2001 und prangert das Vorgehen von vier weißen Polizisten an, die im Jahr 1999 den unbewaffneten schwarzen Einwanderer Amadou Diallo mit 41 Schüssen niedergestreckt hatten. "Das Land brennt und ist im Chaos", resümierte Springsteen und bezog sich damit auch auf die Folgen der Corona-Pandemie und die über 100.000 Toten in den USA.

Gottlieb Wendehals gestorben Der Musiker Werner Böhm ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren. Als Jazz-Pianist stand Böhm Anfang der 1970er-Jahre mit Musikern wie Louis Armstrong und Ella Fitzgerald auf der Bühne. Bekannt wurde er in den 80er-Jahren als Sänger unter dem Namen Gottlieb Wendehals vor allem mit der "Polonäse Blankenese". Zuletzt lebte Böhm auf Gran Canaria.

Rowlings "Ickabog" nun auch auf Deutsch Das Märchen „Der Ickabog", das die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling seit der vergangenen Woche kapitelweise im Internet veröffentlicht, wird ab sofort auch als Fortsetzung in deutscher Übersetzung zu lesen sein. Die Harry-Potter-Autorin habe beschlossen, das Buch vom Dachboden zu holen, um Kindern in diesen "seltsamen, beunruhigenden Zeiten" Unterhaltung zu bieten, sagte die 54-jährige britische Schriftstellerin. Das Märchen mit 34 Kapiteln spiele in einem imaginären Land und habe nichts mit ihren anderen Werken zu tun, erklärte Rowling. "The Ickabog" sei eine Geschichte über Wahrheit und den Missbrauch von Macht und nicht als Antwort auf alles gedacht, was gerade auf der Welt passierte, teilte die Autorin mit.