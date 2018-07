Kreativwirtschaft Arbeit am Rande der Selbstausbeutung

Lisa Basten im Gespräch mit Dieter Kassel

Die Soziologin Lisa Basten (Deutschlandradio / Karoline Scheer )

Kreative seien zwar nicht arm, verdienten aber deutlich weniger, sagt die Berliner Soziologin Lisa Basten. Deshalb müsse für Solo-Selbständige einiges nachgebessert werden und sie sollten sich besser organisieren.

Wer als Schriftsteller, Maler oder Musik kreativ arbeitet, strebt keine Festanstellung an, sagt die Berliner Soziologin Lisa Basten. Der Projektcharakter des Arbeitslebens sei so gewünscht, werde aber deutlich schlechter bezahlt als ein Angestelltendasein.

"Wenn wir in einer Arbeitswelt leben, in der nur diese eine Form, wir nennen es das Normalarbeitsverhältnis, die unbefristete Vollzeitstelle in einem Unternehmen, wenn nur die zu einem nichtprekären Arbeitsleben führt, müssen wir uns schon die Frage stellen, ob wir da nicht ein bisschen nachbessern können", sagte Basten im Deutschlandfunk Kultur.

Veränderungen für Solo-Selbständige nötig

Solo-Selbständige müssten besser abgesichert werden und der Arbeitnehmerbegriff müsste ausgeweitet werden. Anderseits sei es auch nötig, dass sich die Kreativen besser organisierten und ihre Interessen stärker verträten. Basten empfahl, beispielsweise Bauunternehmer mit zehn Angestellten von Solo-Selbstständigen zu entscheiden. Sie würden bislang steuerlich und bei der Krankenkasse gleich behandelt. (gem)

