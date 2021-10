Kulturnachrichten

Samstag, 30. Oktober 2021

Kraftwerk in "Hall of Fame" In die "Rock and Roll Hall of Fame" werden heute 13 neue Mitglieder aufgenommen - darunter die Sängerinnen Tina Turner und Carole King. Gewürdigt wird auch die deutsche Band Kraftwerk - als erste deutsche Gruppe. Kraftwerk gilt immer noch als bedeutendster Pop-Export Deutschlands, obwohl die vier Düsseldorfer seit Jahrzehnten nichts Neues veröffentlicht haben. Bei der Zeremonie spielen Top-Acts wie Paul McCartney und Bryan Adams.

Skulptur zur Ehrung jüdischer Sportler zerstört Im thüringischen Nordhausen haben Unbekannte eine Skulptur zerstört, die einen jüdischen Sportler ehren sollte. Die Figur war Teil der Wanderausstellung "Zwischen Erfolg und Verfolgung. Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach" und dem Basketballspieler Ralph Klein gewidmet. Die Polizei ermittelt. Bereits Mitte Oktober war eine Skulptur der Ausstellung in Nordhausen mutwillig zerstört worden. Im Zentrum der Schau stehen 17 deutsch-jüdische Sportler, die als Nationalspieler, Welt- und Europameister oder Olympiasieger zu den gefeierten Idolen ihrer Zeit zählten. Nicht wenige von ihnen wurden deportiert und ermordet. Beim Stopp in Bochum im vergangenen Jahr waren einige der Skulpturen mit antisemitischen Parolen beschmiert worden.

Adele-Konzerte sekundenschnell ausverkauft Die ersten Konzerte von Adele in London seit Jahren waren innerhalb von Sekunden ausverkauft. Wie britische Medien berichten, entluden die Fans ihre Wut und Trauer in den sozialen Medien. Ein User etwa schrieb: "Wie kann es sein, dass es um 10.01 Uhr keine Tickets mehr gab? Das muss ein Witz sein!". Der Vorverkauf hatte um 10.00 Uhr begonnen. Einige Fans beschwerten sich, dass die mindestens 90 Pfund teuren Karten (umgerechnet 106 Euro) schon kurz darauf bei Plattformen wie Ebay angeboten worden seien - für ein Vielfaches des eigentlichen Preises. Adele tritt am 1. und 2. Juli beim British Summertime Festival im Londoner Hyde Park auf.

Versteigerung von Mona Lisa-Kopie In einigen Tagen wird in Paris eine Kopie der weltberühmten Mona Lisa versteigert, die als außergewöhnlich gilt. Das Werk, das aus dem Jahr 1600 datiert, sei extrem gut erhalten und auf Eichenholz gemalt, teilte der Direktor für Alte Meister beim Auktionshaus Artcurial mit. Mathieu Fournier zufolge orientiert sich das Gemälde so exakt am Original von Leonardo da Vinci, dass es im direkten Umfeld entstanden sein muss, wo sich dieses um 1600 befand: in Fontainebleau, der Heimat der französischen Schule. Die Kopie wird auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt. In ähnlichen Autkionen stieg der Preis für Mona Lisa-Imitationen aber deutlich höher: Erst im Juni erzielte eine Kopie aus dem 17. Jahrhundert 2,9 Millionen Euro.

1.000 Jahre altes Maya-Kanu entdeckt In Mexiko haben Unterwasser-Archäologen ein rund tausend Jahre altes Kanu aus der Maya-Zeit entdeckt. Wie das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte mitteilte, befand sich das gut erhaltene Boot im Süden Mexikos in einer Unterwasserhöhle, einem sogenannten Cenote. Diese Höhlen sind auf der Halbinsel Yucatán weit verbreitet und wurden von den Maya als heilige Stätten verehrt. Das Boot könnte nach Angaben der Forschenden für die Wasserentnahme aus der Cenote oder für die Ablage von rituellen Opfergaben verwendet worden sein. Es stammt vermutlich aus der Zeit zwischen 830 und 950 nach Christus. Das genaue Alter soll nun durch eine Holz-Analyse bestimmt werden. Entdeckt wurde das Boot bei Bauarbeiten an der "Maya-Bahn", einem umstrittenen Tourismus-Projekt, das die Urlaubsorte an der mexikanischen Küste mit archäologischen Stätten verbinden soll.

Merkel warnt vor Geschichtsvergessenheit Bundeskanzlerin Merkel macht sich Sorgen darüber, dass wichtige Lehren aus der Geschichte verblassen könnten. Wörtlich sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Wir müssen uns wieder daran erinnern, dass die multilaterale Weltordnung als Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde". Menschen begännen häufig, mit Strukturen leichtfertig umzugehen, sobald die Generationen nicht mehr lebten, welche die Strukturen geschaffen hätten. Das sei ein wiederkehrendes Muster in der Geschichte. Die sozialen Netzwerke sieht Bundeskanzlerin Merkel gespalten: Zum einen sind die sozialen Medien ihrer Ansicht nach Kanäle, über die Millionen politische Inhalte aufnehmen und friedlich über sie diskutieren. Sie seien aber auch Kanäle, auf denen das Schlechteste an politischer Auseinandersetzung noch forciert werde. Neue Kommunikationskanäle könnten aber keine Entschuldigung für Fehlverhalten sein.

Österreichischer Filmverband bedauert Austritte Der österreichische Verband Filmregie bedauert die kürzliche Austrittswelle im Streit über Geschlechterquoten. Der neu gewählte Vorstand habe erkannt, dass es "verbandsintern Diskussions- und Handlungsbedarf" gebe, heißt es in einer Pressemitteilung. Es werde deshalb Ende November eine Mitgliederversammlung geben. Mehr als 40 Mitglieder waren aus Protest gegen die Haltung des Verbands in Sachen Quoten bei der Fördermittelvergabe ausgetreten - die meisten von ihnen Frauen. Sie fordern mehr Gleichberechtigung und Transparenz in der Vertretung der Regiesparte.

Speyer feiert Welterbe-Status des Doms In Speyer wird an diesem Wochenende die Aufnahme des Doms in die Unesco-Liste des Weltkulturerbes vor 40 Jahren gefeiert. Dazu finden ein Festakt und ein Gottesdienst statt, bereits gestern gab es ein Konzert. Nach dem Aachener Dom war der Kaiserdom das erste deutsche Gebäude, das sich mit dem Kulturerbe-Signet schmücken konnte. Die Entscheidung fiel auf der Unesco-Sitzung Ende Oktober 1981 im australischen Sydney.

Carl-Laemmle-Produzentenpreis für Nico Hofmann Der Filmproduzent Nico Hofmann hat in Schloss Laupheim den Carl-Laemmle-Produzentenpreis 2020 verliehen bekommen. Schauspielerin Maria Furtwängler würdigte Hofmann in ihrer Laudatio für sein konsequentes Ringen um Qualität und seinen "unglaublichen Instinkt für Themen". Der Jury-Vorsitzende Dieter Kosslick betonte bei der Verleihung im Kreis Biberach, Hofmann habe das deutsche Kino und Fernsehen nachhaltig geprägt. Und dabei greife er auch die dunklen Aspekte der deutschen Geschichte auf, sagte Kosslick zur einstimmigen Jury-Entscheidung für den 61-jährigen Hofmann. Die Verleihung war ursprünglich bereits für voriges Jahr geplant, musste aufgrund der Corona-Einschränkungen aber verschoben werden. Der Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Ufa mit Sitz in Potsdam zählt zu den bedeutendsten Film- und Fernsehproduzenten Deutschlands ("Unsere Mütter, unsere Väter", "Ku'damm 56").

Bühnenverein verabschiedet erweiterten Verhaltenskodex Der Deutsche Bühnenverein hat auf seiner Jahreshauptversammlung in Hamburg einen erweiterten Wertebasierten Verhaltenskodex verabschiedet. In der ersten Fassung von 2018 standen sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch im Fokus. Der neue Kodex nennt jetzt weitere Dimensionen von Diskriminierung und nimmt Theaterleitungen und Rechtsträger stärker in die Pflicht. Es gehe um Fragen wie: Nach welchen Kriterien wird das Führungspersonal ausgewählt und welche Schulungsangebote gibt es?, sagte SPD-Politiker Carsten Brosda, der der Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Hamburger Kultursenator ist.

USA gibt Indien Antiquitäten zurück Die USA haben Indien knapp 250 gestohlene Antiquitäten im Wert von etwa 13 Millionen Euro zurückgegeben. Diese Artefakte seien in Untersuchungen während mehr als zehn Jahren zusammengekommen, sagte der Staatsanwalt des Manhattan District, Cy Vance. Die meisten zurückgegebenen Werke stammten von einem Kunsthändler, der inzwischen in Haft sei. Er und seine Komplizen hätten Kulturschätze aus mehreren Ländern Südasiens und Südostasiens gestohlen, exportiert und über seine Galerie in New York verkauft. Es soll sich um den größten Transfer dieser Art von Antiquitäten nach Indien handeln.