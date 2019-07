Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will den Klimaschutz im Grundgesetz verankern. Der Jurist Georg Oswald sieht das kritisch: Die Verfassung sei kein Wunschzettel und was schön klinge, habe noch keinen konkreten Nutzen. Mehr

Einblicke in die schmutzigen Geheimnisse des Goldhandels gewährt der Buchator Mark Pieth in seinem neuen Buch "Goldwäsche". Er kritisiert Sklavenarbeit in Peru und dass die Schweiz sich nicht an OECD-Regeln hält. Mehr