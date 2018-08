Korrespondenten berichten über Schmatzen

Von Matthias Baxmann

Schmatzen beim Nudelessen ist in Japan ein Ausdruck dafür, dass es schmeckt. (imago / Chromorange)

In Japan muss man beim Nudelessen schmatzen. Auch in Italien gehört das manchmal dazu. In Ägypten sind die Tischmanieren weniger streng als in Deutschland.

