Korrespondenten berichten über Lehre

Von Matthias Baxmann

Wie sieht es aus mit der Ausbildung von Handwerkern rund um den Globus? Da ist noch viel Luft nach oben. (imago/photothek)

In den USA ist der Ausbildungsstand von Handwerkern "vernichtend". In Indien versucht man das deutsche System zu kopieren, aber es steckt noch in den Kinderschuhen. Und in Ägypten sind die Berufsschulen korrupt, berichten unsere Korrespondenten.

