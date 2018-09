Korrespondenten berichten über Kreuzung

Von Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt

Im Vergleich zu anderen Ländern geht es in Deutschland an Kreuzungen recht gesittet zu. (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

In Tokio gibt es wohl die verrücktesten Kreuzungen überhaupt. In Kairo sind die Kreisverkehre berühmt, weil sie für viele tödlich sind. Und in Rom gibt es zwar Verkehrsregeln, aber die Vorfahrt muss man sich erstreiten.

Alltag anders - auch heute wieder zusammengestellt von Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt. Sie haben hier einen Vorschlag unseres Hörer Marcus Brenken und von Familie Krug aufgenommen. Haben Sie auch eine Anregung, dann schreiben Sie bitte an Alltag.anders@deutschlandfunkkultur.de