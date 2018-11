Korrespondenten berichten über Jugendamt

Von Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt

Ein Jugendamt, wie man es in Deutschland kennt. Wie Jugendämter in anderen Ländern und Kulturen funktionieren, erklären uns unsere Korrespondenten aus aller Welt. (picture-alliance / dpa / Arno Burgi)

In den USA geschieht es schnell, dass man Besuch vom Jugendamt bekommt. In Südafrika und Südamerika haben die Jugendämter oft mit krassen Fällen zu tun. In Frankreich hingegen gibt es gar kein Jugendamt im engeren Sinn - dafür aber Jugendrichter.

Alltag anders - wie immer zusammengestellt von Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt.