Korrespondenten berichten über Gotteshäuser

Die Kirche unserer heiligen Frau in New York City. In den USA sind Kirchen überall anzutreffen. (dpa)

In Russland bestimmen die orthodoxen Kirchen das Bild. In Indien gibt es zahlreiche Tempel. In den Vereinigten Staaten sind Gotteshäuser fast so omnipräsent wie Schnellimbisse. Und Singapur ist die Stadt mit den meisten Religionsgemeinschaften der Welt.

Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Wonach sollen wir unsere Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten fragen? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge an alltag.anders@deutschlandradio.de.