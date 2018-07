Korrespondenten berichten über Bäckereien

Labberiges Toastbrot ist in den USA immer noch sehr weit verbreitet, klagt unser Korrespondent. (dpa / ZB / Hans Wiedl)

Gummiweißbrot - in den USA sind die Bäckereien ein tristes und in Ägypten mit Fladenbrot ein eher eintöniges Kapitel. Gar keine Bäckereien gibt es in Neu Delhi, da werden die Weizenmehlfladen direkt in den Restaurants gebacken.

