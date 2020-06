Korrespondenten berichten über Ausflugsziele

Von Matthias Baxmann und Matthias Eckoldt

Sehnsuchtsort Acapulco: Hier geht der gestresste mexikanische Großstädter an den Strand. (picture alliance / ZUMA Press / Salvador Cisneros Silva)

In Indien will niemand an den See. In Shanghai fährt man gern in die Berge. In Mexiko-Stadt ist der Strandort Acapulco beliebt und in Istanbul das Ufer des Bosporus. In Südafrika ist der Grill stets dabei - wenn nicht Corona den Ausflug verhindert.

Silke Diettrich in Neu Delhi:

"So richtig tolle Ausflugsziele gibt es in Neu Delhi nur wenige. Ganz am Anfang, als ich mit meiner Freundin in Deutschland telefonierte, meinten die, es ist ja Monate lang so heiß bei dir, ich hoffe, du hast wenigstens einen See bei dir in der Nähe! Wer hier schon mal in Indien war und Flüsse oder Seen gesehen hat, ist froh, wenn er weit davon weg ist, weil sich manchmal richtige Methanblasen darauf bilden. Einige machen sich manchmal mit dem Auto auf und gehen dann in wunderschöne Hotels, die außerhalb der Stadt liegen. Die sind oft gestaltet wie in 1001 Nacht."

Steffen Wurzel in Shanghai:

"In China lebt ein Großteil der Bevölkerung in Städten. Das ist dann am Wochenende oft ein Problem, weil die Ausfallstraßen übervoll sind, weil alle Leute irgendwie raus wollen. Es gibt wunderschöne Bergregionen, zum Beispiel nördlich von Shanghai mit Bambuswäldern und mit Seelandschaften. Das sieht auf den Prospekten immer super aus. Das Problem ist, dass man nicht der Einzige ist, der diese Idee hat, dahin zu fahren. Wenn ich in Peking bin, da ist es einfacher, da ist man in einer dreiviertel Stunde raus in der Natur. Vor allem bei schönem Wetter ist das sensationell. Die berühmte Chinesische Mauer ist ja an ganz vielen Stellen zugänglich. Das macht jedes Mal Spaß und ist beeindruckend."

Anne-Katrin Mellmann in Mexiko:

"Mexikaner lieben Ausflüge und gerade in Mexiko-Stadt ist es wichtig, dass man mal rauskommt, weil diese Stadt zu groß ist, zu laut und zu schmutzig. Acapulco ist der beliebte Strandort für die Menschen in Mexiko-Stadt, weil es einfach der nächstgelegene ist. Viele fahren da hin, viele haben da auch ihre Ferienwohnungen. Es gibt unzählige Hotels und Pensionen, alles ist wunderbar dafür ausgestattet, ein Wochenende dort zu verbringen. Aber auch das ist jetzt in der Coronakrise leider nicht mehr möglich."

Jana Genth in Johannesburg:

"In Südafrika fährt man einfach mal aufs Land, ein bisschen aus der Stadt raus und hat da ein Wochenendhaus oder man mietet sich eine nette Unterkunft. Was aber immer dazu gehört, und das macht der Südafrikaner, egal ob er zu Hause ist oder auf einem Wochenendausflug irgendwo in wallenden Hügeln oder an einem schönen See, man grillt. Den mobilen Grill oder die Profiausrüstung hat man dabei und das, was man aus dem See angelt oder an Fleisch dabeihat, wird dann immer gleich drauf geschmissen. Viele Südafrikaner können (die coronabedingten Einschränkungen) nicht mehr aushalten: Denn jetzt ist nichts mehr mit "Ich gehe mal Radfahren ins Naturreservat oder ich gehe mal klettern oder wandern in die Berge." Nein, im Augenblick ist nichts mit Ausflug machen. Nicht nur ich, sondern ganz viele Menschen dürstet es danach, wir scharren alle mit den Hufen, dass das irgendwann mal aufhört. Das Dumme ist halt, wir wissen nicht, wann und ob es jemals aufhört."

Karin Senz in Istanbul:

"Wenn es um einen kurzen Ausflug geht und kein Corona ist, dann ist ein beliebtes Ziel bei Istanbulern beispielsweise das Bosporusufer. Man frühstückt am Sonntag schon am Bosporusufer, man geht dort spazieren. Beliebt sind zu Nichtcoranazeiten auch die Prinzeninseln, da fährt man mit der Fähre, je nachdem, auf welche Insel man möchte, eineinhalb, zwei Stunden rüber. Die sind autofrei."