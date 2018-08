Korrespondenten berichten über Altenpflege

Von Matthias Baxmann

Eine Frau wird in einem Seniorenheim von einer Pflegerin betreut. (dpa/picture alliance/Jens Kalaene)

In Tschechien kümmert sich vor allem der Staat um die Altenpflege. In Südafrika wird sie als Pflicht der Kinder und Enkel gesehen. Durch die Ein-Kind-Politik in China funktioniert der Generationenvertrag nicht mehr.

