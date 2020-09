Kulturnachrichten

Donnerstag, 10. September 2020

Kool and the Gang-Sänger Bell gestorben Der US-Musiker Ronald Bell, Mitbegründer der weltweit erfolgreichen Funk-Band Kool and the Gang, ist tot. Der Sänger und Komponist starb im Alter von 68 Jahren in seinem Haus auf den Amerikanischen Jungferninseln, wie der PR-Manager der Gruppe, Angelo Ellerbee, der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Eine Todesursache nannte er nicht. Kool and the Gang feierten ihre größten Erfolge in den siebziger und achtziger Jahren. Zu den Welt-Hits der Band gehören "Celebration", "Jungle Boogie" und "Ladies' Night". Bell hatte Kool and the Gang mit seinem Bruder Robert und fünf Freunden Anfang der sechziger Jahre gegründet. Bell schrieb einige der größten Hits der Band, darunter "Celebration", er ist auch unter seinem muslimischen Namen Khalis Bayyan bekannt.

Berliner Kunstmäzen Erich Marx gestorben Der Berliner Kunstsammler Erich Marx ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Das teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) in Berlin mit. SPK-Präsident Hermann Parzinger würdigte Marx als großen und bescheidenen Mann. Seine Leihgaben hingen in den Berliner Museen Hamburger Bahnhof und Nationalgalerie. Marx habe sich auf wenige Künstler konzentriert, darunter Andy Warhol, Cy Twombly, Joseph Beuys, Anselm Kiefer, Robert Rauschenberg, und Roy Lichtenstein, so Parzinger weiter: "Es waren Künstler, die seiner Generation angehören, in denen er, wie er es selbst formulierte, 'die Erfahrungen und Ängste unserer Zeit' als verbindendes Element erkannte." Der Unternehmer Marx stammte gebürtig aus Brombach bei Lörrach udn gilt als einer der bedeutendsten deutschen Kunstsammler.

Cartoonmuseum startet Petition an Bundestag Das vom Aus bedrohte Cartoonmuseum in Luckau in Brandenburg will mit einer Petition an den Bundestag für seinen Erhalt kämpfen. Zu den Erstunterzeichnern auf dem Internetportal openPetition gehörten namhafte Karikaturisten und Cartoonisten wie Klaus Stuttmann, Reiner Schwalme, Kriki, HOGLI, Cleo-Petra Kurze und Rainer Hachfeld. Das teilte der bundesweite Verband Cartoonlobby mit. Das Museum soll Anfang November nach zehn Jahren schließen, weil bislang keine passenden neuen Räume gefunden wurden. Die Petition richte sich an die Kulturpolitikerinnen und -politiker des Bundestags, hieß es. Ziel sei, das Ende des privat betriebenen Museums in der Hauptstadtregion zu verhindern und die Unterstützung der "Stiftung Museen für Humor und Satire" einzufordern.

Streaming: Übertragungsweg beeinflusst CO2-Bilanz Die CO2 Bilanz beim Film- und Serienstreamen hängt vom Übertragungsweg ab: Per Handy werden deutlich mehr Treibhausgase erzeugt als über den kabelgebundenen Breitbandanschluss oder das Glasfasernetz zu Hause. Das geht aus einer Studie hervor, die Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium vorstellten. Demnach ist Glasfaser mit zwei Gramm CO2 pro Stunde die klimafreundlichste Übertragungstechnik. Das derzeit gängige 4G-Netz kommt auf rund 13 Gramm, das moderne 5G-Netz auf fünf Gramm. Umweltbundesamt-Präsident Dirk Messner forderte stärkere Investitionen in Glasfasernetze. Bislang hinkt Deutschland hier im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Staaten weit hinterher.

Humboldt-Stiftung stellt Forschungspreisträger vor Eine Wissenschaftlerin und fünf Wissenschaftler erhalten die diesjährigen Georg Forster-Forschungspreise der Alexander von Humboldt-Stiftung. Der Preis würdigt Forscherinnen und Forscher aus Schwellen- und Entwicklungsländern, die international anerkannt sind und an entwicklungsrelevanten Themen arbeiten. Ausgezeichnet werden Omar Azzaroni aus Argentinien, Svetlana Bacaist aus Moldawien, Enrique La Marcaist aus Venezuela, Ricardo Perez Montfortist aus Mexiko und Abdolreza Simchiist aus Iran. Die Preisträger werden von deutschen Fachkollegen zu Kooperationen eingeladen. Der mit je 60.000 Euro dotierte Georg Forster-Preis wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert.

Orchestervereinigung lobt Filter für Blechbläser Die Deutsche Orchestervereinigung hat positiv auf ein Experiment der Bauhaus-Universität Weimar reagiert, mit dem Blechbläser auch in der Corona-Zeit sicher vor Publikum musizieren können sollen. In Zusammenarbeit mit der Staatskapelle Weimar hat die Bauhaus-Uni einen Filter für Blechblasinstrumente entwickelt, der sowohl die Musiker als auch das Publikum schützen soll. Eine Begutachtung des Klangs steht allerdings noch aus. Vor allem große Orchester können unter den geltenden Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kaum in voller Besetzung spielen. Abstandsregeln müssen eingehalten werden, zudem gibt es Bedenken wegen des Aerosol-Ausstoßes, der gerade beim Spielen von Blasinstrumenten entsteht.

Erneut Journalist in Mexiko getötet In Mexiko ist erneut ein Journalist getötet worden. Bei dem Opfer handelt es sich laut einem Bericht von "El Universal" um den Reporter Julio Valdivia, der für die Zeitung "El Mundo de Cordoba" gearbeitet hat. Die enthauptete Leiche des Opfers wies den Angaben zufolge Folterspuren auf und wurde neben den Bahngleisen in der Ortschaft Tezonapa in der Unruheprovinz Veracruz gefunden. Lokalen Medienberichten zufolge hatte Valdivia zuletzt Morddrohungen erhalten. Mexiko gilt für Journalisten als eines der gefährlichsten Länder weltweit. Seit dem Jahr 2000 sind bereits 132 Pressevertreter getötet worden.

Nobelpreisträger eröffnet Berliner Literaturfestival Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa hat gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) das 20. Internationale Literaturfestival Berlin eröffnet. Bei der Veranstaltung in der Berliner Philharmonie hielt Vargas Llosa die Festrede. Bis 19. September werden rund 150 Autorinnen und Autoren aus 50 Ländern auf dem Lesefestival vertreten sein, darunter Olga Tokarczuk, David Grossman, Daniel Kehlmann, Ingo Schulze, Nora Bossong, Thomas Hettche, Colum McCann, Eva Sichelschmidt, Ivan Krastev und Richard Ford. Geplant sind Lesungen und Gespräche sowohl analog als auch erstmals digital. So wird am Donnerstag Vargas Llosa im Kammermusiksaal mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen.

Veranstaltungsbranche demonstriert in Berlin Tausende Beschäftigte der Veranstaltungsbranche aus dem ganzen Bundesgebiet haben in Berlin für mehr staatliche Hilfen in der Corona-Pandemie demonstriert. Die Veranstalter sprachen von mehr als 15.000 Demonstranten, die Polizei von etwa 6.500. Die Teilnehmer trugen durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz und hielten die Abstandsregeln ein. Die Demonstration richte sich nicht gegen die Corona-Beschränkungen, hieß es. Bei den beschlossenen Hilfsmaßnahmen für Unternehmen sei die Veranstaltungswirtschaft jedoch völlig unzureichend berücksichtigt worden. Prominente Unterstützer des Bündnisses sind unter anderem die Bands "2raumwohnung" und "Die Toten Hosen" sowie Rockmusiker Udo Lindenberg. Nach eigenen Angaben beschäftigt die Branche bundesweit eine Million Menschen und erwirtschaftet jährlich 130 Milliarden Euro Umsatz.

Lille ist Welthauptstadt des Designs 2020 Nach dem Titel als Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2004 feiert Lille nun seine Krönung als Welthauptstadt des Designs 2020. Bis zum 15. November präsentiert die nordfranzösische Stadt ein Ausstellungs- und Projektprogramm, das Design vor dem aktuellen Kontext des Klimawandels und der Corona-Pandemie als Beschleuniger für wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Wandel in den Fokus stellt. Nach Turin, Seoul, Helsinki, Kapstadt, Taipeh und Mexiko-City ist Lille die siebte Stadt, die den prestigeträchtigen Namen erhält, um den sich zeitgleich auch die australische Hauptstadt Sydney beworben hatte. Der Titel wird von der World Design Organization seit 2008 alle zwei Jahre vergeben.

Shortlist für Raabe-Literaturpreis bekannt gegeben Vier Autorinnen und ein Autor sind für den Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2020 nominiert. Auf der Shortlist stehen Anna Katharina Hahn, Leif Randt, Anne Weber, Iris Wolff und Christine Wunnicke, wie die Stadt Braunschweig mitteilte. Die Stadt vergibt gemeinsam mit dem Deutschlandfunk jährlich den mit 30.000 Euro dotierten Preis. Er gehört zu den bedeutendsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Der Literaturpreis erinnert an den gesellschaftskritischen Schriftsteller Wilhelm Raabe (1831-1910), der in Braunschweig starb. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderen Heinz Strunk, Marion Poschmann, Ralf Rothmann und Sibylle Lewitscharoff.