Kulturnachrichten

Freitag, 24. August 2018

Konzertkarten aus dem Drucker: Gebühr unzulässig Verbraucherzentrale zufrieden mit Urteil des Bundesgerichtshofs Der Online-Tickethändler CTS Eventim darf seinen Kunden das Selbstausdrucken von Konzertkarten nicht in Rechnung stellen. Eine pauschale Gebühr in Höhe von 2,50 Euro sei unzulässig, entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Aus deren Sicht betrifft das Urteil auch weitere Anbieter auf dem Markt, die pauschal Geld dafür verlangen, wenn ihre Kunden die Tickets am eigenen Drucker ausdrucken. "Das Urteil schiebt der Unsitte einiger Anbieter einen Riegel vor, Verbrauchern mit Extra-Gebühren zusätzlich Geld aus der Tasche zu ziehen", teilten die Verbraucherschützer mit.

DFB ist "Sprachpanscher des Jahres" WM-Slogan wirke wie "ungelenke Formulierung eines Englischschülers" Der Verein Deutsche Sprache hat den Deutschen Fußballbund (DFB) wegen seines WM-Slogans "Best never rest" zum "Sprachpanscher des Jahres" gewählt. Das Motto klinge "nach Meinung erzürnter Sprachfreunde wie die ungelenke Formulierung eines russischen Englischschülers im ersten Lernjahr", teilte der Verein in Dortmund nach einer Abstimmung unter seinen Mitgliedern mit. Diese kritisierten demnach auch, dass die WM-Nationaltrikots die Länderbezeichnung "Germany" trugen. Der Verein Deutsche Sprache hat nach eigenen Angaben mehr als 36.000 Mitglieder, über die Hälfte davon lebt im Ausland. 2300 davon beteiligten sich an der Abstimmung über den Negativpreis. 908 entschieden sich für den DFB.

USA drängen Russland zur Freilassung Senzows Inhaftierter Filmemacher seit 102 Tagen im Hungerstreik US-Außenminister Mike Pompeo hat seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow dazu aufgefordert, den inhaftierten ukrainischen Filmemacher Oleg Senzow "sofort freizulassen". Pompeo habe während eines Telefongesprächs seine "Sorgen über Senzows Gesundheit" zum Ausdruck gebracht und die Freilassung "aller ukrainischer politischer Gefangenen gefordert", sagte Ministeriumssprecherin Heather Nauert. Senzow befindet sich sei 102 Tagen im Hungerstreik.

Zwei Deutsche wollen Luftgitarrenweltmeister werden Weltmeisterschaft wird zum 23. Mal ausgetragen Im finnischen Oulu kämpfen 15 Virtuosen der Luftgitarre um den Weltmeistertitel. Der kuriose Wettbewerb wird in diesem Jahr zum 23. Mal veranstaltet. Mit dabei sind auch zwei Musiker aus Deutschland: der deutsche Meister Patrick "Ehrwolf" Culek und Daniel Oldemeier aus Osnabrück unter dem Künstlernamen „Moredrive. Die Teilnehmer haben eine Minute Zeit, die Jury mit ihrer Performance auf einer imaginären E-Gitarre zu überzeugen.

Lennon-Mörder kommt nicht frei Zehnter Antrag auf Bewährungsstrafe gescheitert Der Mörder von Ex-Beatle John Lennon bleibt in Haft. Zum zehnten Mal scheiterte der 63-jährige Mark Chapman mit seinem Antrag, die restliche Strafe zur Bewährung auszusetzen. Das geht aus einem Bescheid der zuständigen Kommission im Bundesstaat New York hervor. In der Begründung hieß es unter anderem, dass eine Entlassung die Schwere seines Verbrechens abmildern würde. Zugleich bestehe eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, weil jemand versuchen könne, Chapman aus Rache oder Ruhmessucht Schaden zuzufügen. Wegen der Ermordung von John Lennon 1980 war Chapman zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Ex-Lynyrd Skynyrd-Mitglied Ed King gestorben Gitarrist war Mitautor ihres Hits "Sweet Home Alabama" Der Mit-Autor des Welthits "Sweet Home Alabama" und frühere Gitarrist der Rockband Lynyrd Skynyrd, Ed King, ist tot. King sei am Mittwoch in seinem Haus in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben, hieß es am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. Nähere Informationen wurden nicht mitgeteilt. US-Medien berichteten, King habe schon seit längerem gegen Lungenkrebs gekämpft. Der 1949 in Kalifornien geborene King war in den 1970er Jahren zu Lynyrd Skynyrd gestoßen und hatte auch an einer Wiedervereinigung in den 80er und 90er Jahren noch einmal teilgenommen.

Hakenkreuze sind in Computerspielen nicht mehr tabu Bundesfamilienministerin Giffey kritisiert die Entscheidung Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat die Entscheidung der Prüfstelle Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) kritisiert, Computerspiele trotz der Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen zuzulassen, wenn es "der Kunst oder der Wissenschaft, der Darstellung von Vorgängen des Zeitgeschehens oder der Geschichte" dient. Giffey sagte der Funke Mediengruppe: "Mit Hakenkreuzen spielt man nicht". Gerade in Deutschland müssten sich die Menschen "auch heute ihrer besonderen historischen Verantwortung immer bewusst sein". Die Diskussion hat das Computerspiel "Through the Darkest of Times" ausgelöst, das auf der Spielemesse Gamescom in Köln vorgestellt wurde. Es zeigt SS-Männer mit Hakenkreuzarmbinden.

DDR-Bürgerrechtler werben für Einheitsdenkmal Um das Denkmal wird seit 20 Jahren gestritten Frühere DDR-Bürgerrechtler haben parteiübergreifend für den schnellstmöglichen Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin geworben. Nach dem Abschluss des Grundstücksvertrags gebe es keinen Grund für weitere Verzögerungen, sagte der erste frei gewählte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière. Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse forderte das Land Berlin auf, umgehend seine neuen denkmalpflegerischen Bedenken zurückzustellen. Um das Denkmal zur Erinnerung an die Deutsche Einheit wird seit 20 Jahren gestritten.