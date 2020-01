Kulturnachrichten

Montag, 27. Januar 2020

Konzert zum Holocaust-Gedenktag Vor dem internationalen Holocaust-Gedenktag ist im Berliner Dom mit einem Konzert an die Opfer des NS-Vernichtungslagers Auschwitz erinnert worden.

Der Vorsitzende des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, Rose, sagte, an die Opfer zu erinnern, bedeute immer auch gelebte Verantwortung für die Gegenwart und das Gemeinwesen. Dies habe nichts mit einer Übertragung der Schuld an nachfolgende Generationen zu tun, sondern sei Mahnung und unterstreiche die Bedeutung von Demokratie und Rechtsstaat. Zuvor hatte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, dazu aufgerufen, alle Kräfte zu bündeln, um die Lehren aus der Schoah wieder in den Köpfen zu verankern. Es gehe auch um die Zukunft Europas.

Verleihung der Grammys in Los Angeles In Los Angeles werden heute die bedeutendsten Musikpreise der Welt, die Grammys, verliehen. Zu den Favoriten für den begehrten US-Musikpreis zählen die Sängerinnen Billie Eilish und Lizzo. Beide sind in den vier wichtigsten Kategorien nominiert: „Song des Jahres, „Aufnahme des Jahres, „Album des Jahres und „Bester neuer Künstler. Rund 13 000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden in mehr als 80 Kategorien über die Preisträger. Deutsche Gewinnchancen gibt es ebenfalls: Unter anderem könnte Techno-Musiker Apparat mit „LP5 für das beste Dance/Electronic Album ausgezeichnet werden, Komponist Hans Zimmer für die Musik zur Filmversion von „Der König der Löwen.

Ulrich-Wildgruber-Preis für Lilith Stangenberg Die Schauspielerin Lilith Stangenberg von der Volksbühne Berlin ist mit dem Ulrich-Wildgruber-Preis ausgezeichnet worden. Die 31-Jährige erhielt die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung beim Neujahrsempfang im Hamburger St. Pauli Theater. Stangenberg sei eine Extrem-Schauspielerin im besten Sinne. Sie zeichne eine faszinierende Wandlungsfähigkeit aus, heißt es in der Begründung der Jury. Als Filmschauspielerin wurde sie vor allem in dem Film "Wild" von Nicolette Krebitz bekannt.