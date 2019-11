Ein Gemälde des Künstlers Satch Hoyt (Foto: Satch Hoyt)

Durch den Sklavenhandel wurden nicht nur Menschen aus Afrika in die ganze Welt verstreut. Auch ihre Musiktraditionen gerieten in Bewegung. So entstand ein Netz von Klangverwandtschaften zwischen Dakar und New Orleans, zwischen Hip Hop, Jazz und der afrikanischen Kalimba.

Der Künstler Satch Hoyt zeichnet Teile dieses Netzes nach. Ausgangspunkt sind frühe Tonaufnahmen aus Angola und dem Kongo, entstanden während der Kolonialzeit. Satch Hoyt reist an ihre Entstehungsorte, sucht gemeinsam mit Musikern der postkolonialen Städte Verbindungen zu zeitgenössischen Rhythmen und Klängen.

Konzertmitschnitte vom 31. Oktober und 1. November 2019 aus dem Eröffnungsprogramm der Ausstellung Afro-Sonic Mapping im Haus der Kulturen der Welt, Berlin.

Fotos von der Veranstaltung

Ursendung

Afro-Sonic Mapping

Von Satch Hoyt

Mit:

Fuasi Abdul-Khaliq (Saxofon)

Daniel "El Congo" Allen (Trompete)

Stéphane Gaultier (Perkussion)

Henk Heuer (Elektronik)

Satch Hoyt (Flöte, Stimme, Perkussion), MC Khris (Stimme)

Kiluanji Kia Henda (Perkussion)

Lulendo (Likembe)

Geoffroy de Masure (Posaune)

Regis "KinRe" Molina (Saxofon)

Suyá Nascimento (Gitarre)

Teddy N’singi (Gitarre)

MC Sacerdote (Stimme)

Chrstina Wheeler (Stimme)

Ton: Christian Fischer, Henk Heuer, Alexander Brennecke

Produktion: HKW Berlin/Dlf Kultur 2019

Länge: 54'30

Satch Hoyt ist bildender Künstler und Musiker, er lebt in Berlin. Seine Projekte verweisen auf die transnationale afrikanische Diaspora und drehen sich um die kulturelle und politische Rolle des Klangs. Satch Hoyts Skulpturen und Installationen werden von Sound begleitet, seine Bilder und Zeichnungen lassen sich als grafische Partituren lesen und spielen.