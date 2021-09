Kulturnachrichten

Sonntag, 12. September 2021

Konzert mit 50 000 Zuschauern Nach der Aufhebung der letzten verbliebenen Corona-Beschränkungen in Dänemark hat die Rockband "The Minds of 99" für den Samstagabend zu einem ausverkauften Konzert ins Stadion Parken geladen. 50 000 Fans sollten bei dem Auftritt in der dänischen Hauptstadt dabei sein. Nach Angaben des Veranstalters ist die Band damit die erste, die seit Pandemiebeginn in Europa eine Stadion-Show mit voller Zuschauerauslastung spielt. In den Stunden vor dem Konzert konnte man sich nahe dem Stadion auch gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie das dänische Kulturministerium am Samstag mitteilte, sollen solche Pop-up-Impfstationen in der kommenden Zeit auch vor anderen größeren Konzerten und Veranstaltungen aufgebaut werden. Ziel ist es, bei der Impfkampagne vor allem Jüngere zu erreichen.

Abtreibungsdrama gewinnt Goldenen Löwen Die 78. Internationalen Filmfestspiele Venedig sind am Samstagabend mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Der Goldene Löwe geht an das Abtreibungsdrama "L'événement" der französischen Regisseurin Audrey Diwan. Der Große Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging an "È stata la mano di Dio" (Die Hand Gottes). Die Neuseeländerin Jane Campion, nahm für das Brüderdrama "The Power of the Dog" die Auszeichnung für die beste Regie entgegen. Als beste Schauspielerin ehrte die Jury die Spanierin Penélope Cruz für "Madres paralelas. Die Auszeichnung für den besten Schauspieler ging an John Arcilla für das philippinische Korruptionsdrama "On the Job: The Missing 8". Die US-Schauspielerin Maggie Gyllenhaal gewann für "The Lost Daughter" die Auszeichnung für das beste Drehbuch. Der italienische Höhlenforscherfilm "Il buco" von Michelangelo Frammartino wurde mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet.