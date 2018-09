Konzert in Chemnitz "Die Atmosphäre war offen und friedlich"

René Aguigah im Gespräch mit Dieter Kassel

65.000 Menschen kamen zum Konzert "Wir sind mehr" nach Chemnitz und setzen ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt (Sebastian Kahnert/dpa)

Mit dem Konzert in Chemnitz wollten Künstler, wie etwa Kraftklub, ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Unser Redakteur René Aguigah war privat mit dabei – und erklärt, warum ein Journalist durchaus mit der Message des Musikfestivals öffentlich sympathisieren darf.

Rund 65.000 Menschen haben am Montag Abend in Chemnitz bei einem Open-Air-Konzert ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gesetzt. Zu der Veranstaltung unter dem Motto "Wir sind mehr" in der Innenstadt hatten verschiedene Bands eingeladen, darunter Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, die Chemnitzer Band Kraftklub und die Rapper Marteria und Casper.

Die Veranstaltung war eine Reaktion auf den gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen Deutschen vor gut einer Woche sowie die folgende Vereinnahmung der Bluttat durch rechtspopulistische Kräfte wie "Pro Chemnitz" beziehungsweise AfD und "Pegida".

Freundliche Stimmung

"Insgesamt war das beeindruckend, dass die Atmosphäre tatsächlich offen, friedlich und - seltsames Wort vielleicht, aber es trifft es – bunt war", sagte unser Redakteur René Aguigah im Deutschlandfunk Kultur über die gestrige Atmosphäre in Chemnitz. Schon im Zug von Berlin sei der Zug voller "wohlmeinender Menschen" gewesen. Aguigah sprach von einer spürbar freundlichen Atmosphäre.

Der Journalist René Aguigah ist zum Konzert nach Chemitz gefahren (Foto: Deutschlandradio - Bettina Straub)

Der Journalist war aus sehr persönlichen Gründen nach Chemnitz gefahren. Dazu bewegt hatte ihn ein Gespräch mit einem Bekannten, der ihm erzählt hatte, dass er einen Konzertbesuch in Chemnitz plane. Aguigah hatte ihm erwidert, dass er wegen seiner dunklen Hautfarbe lieber nicht fahre. Die Antwort seines Bekannten hatte ihn umgestimmt: "Dass die Lage so ist, dass jemand wie Du sich nicht nach Chemnitz traut, das ist ja Teil des Problems."

Genau dieser Gedanke sei ihm nachgegangen, sagte Aguigah. "Zum einen wollte ich dabei sein, wenn sich eine größere Menge rassistischen Ausschreitungen von dem vorvergangenen Wochenende entgegen stellt oder solchen Haltungen sich entgegen stellt", sagte er. "Und zum anderen wollte ich auch nicht glauben, dass es in Deutschland eine ganze Großstadt gibt, in der man sich, wenn man anders aussieht, nicht zeigen kann, wo ernsthaft die Befürchtung gelten kann, dass man serienmäßig mit einer anderen Hautfarbe gejagt wird." Am Montag habe er dann an keiner Stelle ein mulmiges Gefühl gehabt.

Einen Konflikt zwischen seiner privaten Teilnahme an dem Festival und seinen Aufgaben als Journalist sieht Aguigah nicht: "Journalismus ist neben neutraler Berichterstattung immer schon auch die Artikulation von Meinung gewesen." Außer sei die Haltung, mit der er sympathisiert, eine, die auch mit seinem Beruf und der Verfassung verbunden sei: "Sich gegen Rassismus zu stellen, ist grundgesetzlich verbrieft." (gem)