Kulturnachrichten

Dienstag, 12. Januar 2021

Kontroverse um "Vogue"-Cover von Kamala Harris Die künftige US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Blazer und Turnschuhen vor rosa-grünem Hintergrund: Das Februar-Titelbild der Modezeitschrift "Vogue" wurde von Kommentatoren und Nutzern Sozialer Netzwerke als respektlos, technisch minderwertig und unpassend für die bald mächtigsten Frau im Land kritisiert. Die "Vogue" argumentierte, der Fotograf habe Harris' "authentischere und zugäglichere" Seite zeigen wollen. Ursprünglich hatte man sich Medienberichten zufolge wohl auf ein formelleres Bild mit klassischerer Politiker-Kleidung und Pose für das Cover geeinigt. Die Zeitschrift habe dann eigenmächtig das legerere Bild auf die Titelseite gehoben.

Unis entziehen Trump Ehrendoktortitel US-Präsident Donald Trump kommen seine Ehrendoktorhüte abhanden. Die Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvania, entzog ihm die 1988 ehrenhalber verliehene Doktorwürde. Vor drei Jahren hatte das Kuratorium einen solchen Wunsch der Fakultät noch zurückgewiesen. Auch das Wagner College in Staten Island im Staat New York entzog Trump den Ehrendoktortitel. Der abgewählte Präsident hatte vergangene Woche vor Tausenden Anhängern eine Rede über angeblichen Wahlbetrug gehalten. Kurz darauf stürmten Hunderte von ihnen das Kapitol in Washington, wo Wahlsieger Joe Biden bestätigt werden sollte.

Erstmals Unwort-Paar des Jahres gewählt Als Unwörter des Jahres 2020 sind die Begriffe "Rückführungspatenschaften" und "Corona-Diktatur" gekürt worden. Erstmals sei damit ein Unwort-Paar gewählt worden, teilte die Jury der "Sprachkritischen Aktion" in Darmstadt mit. Damit nehme man Rücksicht darauf, dass das Thema Corona-Pandemie in der Öffentlichkeit wie in den Unwort-Einsendungen dominiert habe. Man wolle aber gleichzeitig darauf aufmerksam machen, "dass auch in anderen Themenbereichen weiterhin inhumane und unangemessene Wörter geprägt und verwendet werden". 2019 war "Klimahysterie" das Unwort des Jahres.

Albrecht Schuch wird europäischer "Shooting Star" Der Schauspieler Albrecht Schuch wird zusammen mit neun europäischen Kolleginnen und Kollegen in diesem Jahr als "Shooting Star" ausgezeichnet. Der Preis soll auf besondere Talente aufmerksam machen und gilt als Sprungbrett für eine internationale Karriere. In diesem Jahr sollen die Auszeichnungen während der Sommer-Events der Berlinale im Juni vergeben werden, wie das Netzwerk European Film Promotion mitteilte. Schuch wurde durch Filme wie "Berlin Alexanderplatz" und "Systemsprenger" sowie die TV-Serie "Bad Banks" bekannt. Die Jury lobte seinen "klaren Willen, sich selbst bis ans Limit und darüber hinaus zu treiben". Nominiert wurde er für seine Rolle in Dominik Grafs neuem Film "Fabian", der im April herauskommen soll.

"Nomadland" gewinnt Gotham-Filmpreis Das Road-Movie "Nomadland" hat bei der Verleihung der Gotham Awards in New York den Spitzenpreis als bester Film gewonnen. Die Kritikerpreise für Independent-Filme gelten als Auftakt der Trophäensaison, die Ende April mit der Oscar-Verleihung endet. Das Drama der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao holte zudem den Zuschauerpreis. Frances McDormand spielt darin eine Frau, die nach dem wirtschaftlichen Kollaps einer Kleinstadt in ihrem Van durch den amerikanischen Westen zieht. Die Schauspielpreise gingen an die US-Amerikanerin Nicole Beharie für ihre Rolle in dem Drama "Miss Juneteenth" und an den britischen Musiker und Schauspieler Riz Ahmed für "Sound of Metal".

Künstlerin will Riesenei vor dem Kölner Dom Ein 30 Meter hohes Ei vor dem Kölner Dom soll nach dem Willen der Künstlerin Birgitt E. Morrien an die sexuellen Übergriffe der Silvesternacht vor fünf Jahren erinnern. Das Ei versteht sie dabei als ein Symbol der Weiblichkeit, der Zukunft und der Hoffnung. Es sei fragil und stabil zugleich, sagte die gebürtige Westfälin. Vor dem Dom ergebe sich sofort auch ein Bezug zur katholischen Kirche, die Frauen von wichtigen Ämtern ausschließt. Die Resonanz auf ihre Idee sei groß, und vor diesem Hintergrund zweifle sie nicht daran, dass die Mittel zur Verwirklichung der Riesenskulptur aus Kalksandstein zusammenkommen werden. Die Stadt solle dafür nichts bezahlen müssen. Die Chancen für eine Realisierung des Projekts stehen indes nicht gut. Ein Sprecher der Stadt Köln sagte, da der Dom Unesco-Weltkulturerbe sei, würden auf der Domplatte nur Aktionen genehmigt, die einen direkten Bezug zu der Kathedrale hätten. Alles andere sei tabu.