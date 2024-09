Kompositionen von Annesley Black

Musikalisches Eigenleben

46:56 Minuten Die kanadische Komponistin Annesley Black geht in ihren Stücken oft von Alltagserfahrungen aus, die sie mit musikalischen Mitteln reflektiert. © Amelia Kahn-Ackermann

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email

Die Musik von Annesley Black bietet sehr ausgefeilte Hörerlebnisse. In „Screaming Sisters“ (2022) wie in „A sound, a narrow, a channel, an inlet, the straits, the barrens, the stretch of a neck“ (2023) geht es um psychoakustische und raumakustische Phänomene.