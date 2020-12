Kulturnachrichten

Dienstag, 29. Dezember 2020

Komponist Paul-Heinz Dittrich ist gestorben Der Komponist Paul-Heinz Dittrich ist tot. Er starb gestern mit 90 Jahren in Berlin. Er war Schüler von Paul Dessau und komponierte Orchester- und Kammermusik, Kantaten und Lieder. Der Dramaturg der Philharmonie Dresden, Jens Schubbe, sagte im Deutschlandfunk Kultur, Ditttrich sei einer der ganz wichtigen Komponisten aus dem Osten Deutschlands gewesen. Dittrich sei sich über Jahrzehnte hinweg treu geblieben und sei konsequent seinen Weg gegangen. "Das ist jemand, der eine hochexpressive Musik gemacht hat, die auch hochkomplex sein konnte, vielschichtig, und immer von einem unbedingten Ethos des Komponierens getragen war, von Anfang bis Ende", so Schubbe.

Modeschöpfer Pierre Cardin ist gestorben Der französische Modeschöpfer Pierre Cardin ist tot. Cardin starb nach Angaben seiner Familie in einem Krankenhaus westlich von Paris. Der Modeschöpfer galt als Pionnier der Prêt-à-porter-Mode und als visionärer Designer. Er war einer der Mit-Erfinder der futuristischen Mode und erster seiner Branche, der für die Masse entwarf. Der Designer erfuhr zahlreiche Ehrungen wie etwa die Aufnahme in die französische Ehrenlegion. Pierre Cardin wurde 98 Jahre alt.

Mäzen Kavala muss im Gefängnis bleiben Das türkische Verfassungsgericht hat eine Beschwerde des Intellektuellen und Kulturförderers Osman Kavala gegen seine Haft abgelehnt. Sein Recht auf Freiheit und Sicherheit sei durch die Untersuchungshaft nicht verletzt worden, entschied das Gericht nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Kavala muss damit im Gefängnis bleiben. Kavala ist seit drei Jahren in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm politische oder militärische Spionage und einen Umsturzversuch vor. Menschenrechtsorganisationen werten die Vorwürfe gegen Kavala als politisch motiviert. Der 63-Jährige stammt aus einer Unternehmerfamilie und fördert zahlreiche zivilgesellschaftliche Projekte in der Türkei. Kavala ist auch Gründer der Stiftung Anadolu Kültür, die unter anderem mit dem Goethe-Institut und anderen deutschen Stiftungen zusammenarbeitet.

Buchbranche laut Börsenverein krisenfest Die Buchbranche könnte nach Einschätzung des Börsenvereins gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen. Die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, sagte der Deutschen Presse-Agentur, trotz großer Einbußen im ersten Lockdown habe die Branche den Umsatzrückstand nach und nach abgebaut. Die Nachfrage nach Büchern sei groß. Ein Verlagssterben erwartet sie nicht. Trotzdem sei die finanzielle Situation für kleine Verlage eng.

Die bundesweite Sternsinger-Aktion beginnt Im Aachener Dom beginnt am Dienstag die bundesweite Sternsinger-Aktion. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind nur zwölf Kinder anwesend, wenn die Spendenaktion mit bundesweit 300.000 Sternsingern eröffnet wird. Vor einem Jahr wurden rund 52 Millionen Euro für 1.600 Projekte für Kinder gesammelt. Diesmal findet der katholische Brauch coronabedingt weitgehend ohne persönliche Kontakte statt. Geplant sind Videobotschaften der als Könige verkleideten Kinder, Auftritte in Gottesdiensten und das Verteilen von Segensbriefen. Normalerweise klingeln die Sternsinger an den Türen, singen und hinterlassen den Segensspruch C+M+B. In diesem Winter wird Aktion um zwei Wochen bis Anfang Februar verlängert.

US-Schauspielerin Loughlin aus Gefängnis entlassen Die in einen Uni-Bestechungsskandal verwickelte US-Schauspielerin Lori Loughlin ist nach ihrer zweimonatigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen worden. Das teilte die Haftanstalt in der Nähe von San Francisco mit. Die aus der Sitcom "Full House" bekannte Loughlin und ihr Mann waren im August verurteilt worden. Sie hatten zugegeben, 500.000 Dollar gezahlt zu haben, damit ihre beiden Töchter von der angesehenen University of Southern California aufgenommen wurden. Der Bestechungsskandal war im März 2019 aufgeflogen. Zahlreiche wohlhabende Eltern hatten Bestechungsgelder gezahlt, damit ihre Kinder an Eliteuniversitäten aufgenommen wurden. Im Zuge der Affäre wurden 55 Beschuldigte angeklagt. Die ebenfalls in den Skandal verstrickte Schauspielerin Felicity Huffman wurde im vergangenen Jahr zu 14-tägiger Haft verurteilt. Sie saß die letztlich um drei Tage verkürzte Strafe im Oktober ab.

Armando Manzanero ist gestorben Der mexikanische Komponist Armando Manzanero ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren in einem Vorort von Mexiko-Stadt an Covid-19. Das Kulturministerium des Landes erklärte, die mexikanische Musik verliere einen ihrer größten Komponisten. Manzanero war der Autor zahlreicher romantischer Bolero-Balladen. Seine Lieder wurden von berühmten Musikern aus aller Welt aufgenommen, darunter Elvis Presley, Frank Sinatra und Tony Bennett.

Vier Jahre Haft für chinesische Bloggerin In China ist eine Bloggerin, die über die Ausbreitung des Coronavirus in Wuhan berichtet hatte, zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Urteil gegen die 37-jährige Zhang Zhan wurde von einem Gericht in Shanghai verhängt. Zur Begründung hieß es, sie habe mit ihrer Berichterstattung Unruhe gestiftet und Streit geschürt. Sie war im Mai festgenommen worden. Ihr Gesundheitszustand ist nach Angaben ihrer Anwälte "extrem schlecht". Die Journalistin war im Juni in einen Hungerstreik getreten und wurde zwangsernährt. In Wuhan war das Coronavirus Ende vergangenen Jahres erstmals bei Menschen festgestellt worden.

Augsburger Puppenschnitzer Marschall gestorben Jürgen Marschall, Puppenschnitzer sowie Mitinhaber und Geschäftsführer der Augsburger Puppenkiste, ist tot. Wie das Marionetten-Theater bestätigte, starb der 62-Jährige bereits am Donnerstag nach langer, schwerer Krankheit. Als Enkel von Puppenkisten-Erfinder Walter Oehmichen lernte Jürgen Marschall in den Neunzigerjahren das Puppenschnitzen von seiner Mutter Hannelore Marschall-Oehmichen. Sie hatte Figuren wie Jim Knopf, Lukas der Lokomotivführer oder Urmel aus dem Eis geschaffen. Nach ihrem Tod im Jahr 2003 übernahm Jürgen Marschall die Puppenwerkstatt. Seine Werke waren in vielen Stücken auf der Bühne des Theaters zu sehen, Bär "Ralphi" stand für 138 Folgen einer Kinder-Wissensserie des Bayerischen Rundfunks vor der Kamera.