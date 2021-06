Komponist Christof Harant Freiherr von Polschitz Vom Burgmusiker zum Fensterstürzler

Von Olga Hochweis

Die Böhmische Burg Pecka war im Besitz seiner zweiten Frau. Hier vertiefte sich Harant von Polschitz in seine Kompositionen. (imago / agefotostock)

Vor 400 Jahren starb der Musiker und Komponist Freiherr Harant von Polschitz: Als er sich den Prager Protestanten anschloss, die den Fenstersturz organisierten, wurde er mit Verbündeten hingerichtet.

Freiherr Harant von Polschitz (1564-1621) war umtriebiger Zeitgenosse der böhmischen Spätrenaissance, ein "Uomo universale": Nach seiner Orientreise stand er als kaiserlicher Kämmerer in der besonderen Gunst von Rudolf II. am Prager Hof, einem beispiellosen Zentrum der Künste und Wissenschaften in Europa.

Erst die Musik, dann die Politik

Harant, der schon als Kind am italienisch geprägten Hof von Innsbruck umfassend ausgebildet wurde, schöpfte seine Inspiration sowohl aus der niederländischen Vokalpolyphonie als auch aus der Vielfalt des böhmischen Liedschaffens und der tschechischen Polyphonie.

In seinem unruhigen Leben, das ihn bis in den Orient führte, gab es eine Etappe, in der er in der Burg Pecka zu Ruhe und zum Komponieren kam.

Sein Patriotismus kostete ihn das Leben: Als eine Schlüsselfigur des adligen Aufstands der Utraquisten gegen die Katholiken in Böhmen wurde er am 21. Juni 1621 hingerichtet – er war Freigeist und Künstlerseele bis zu seinem Tod.