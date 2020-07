Da mögen einige noch so sehr vom ewigen Leben träumen: Bei 120 Jahren ist Schluss, sagt der Wissenschaftler Christoph Englert. Wir alt wir maximal werden können, ist in unsere Gene eingeschrieben: Auslesen können wir den Todeszeitpunkt dennoch nicht. Mehr

In Osnabrück wird seit Monaten um einen Museumsumbau gestritten: Die Villa Schlikker, früher das lokale Hauptquartier der NSDAP, soll zu einem "Friedenslabor" werden und in Hans-Calmeyer-Haus umbenannt werden. Der richtige Name für einen solchen Ort?Mehr