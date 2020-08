Komödiantisches Hörspiel nach Gustave Flaubert Bouvard und Pécuchet Nach dem gleichnamigen Roman von Gustave Flaubert

Dank einer Erbschaft können die Büroangestellten Bouvard und Pécuchet endlich selbst die Erkenntnisse von Wissenschaft und Künsten erproben. Sie gehen mit glühendem Enthusiasmus und in wahrhafter Freundschaft zu Werke. In "12 Miniaturen für Musik und 2 Schauspieler" probieren sie bürgerliche Lebenskonzepte wie Liebe, Ehe und Familie aus, um den Sinn ihres Daseins zu finden. Sie beschäftigen sich gründlich mit Gartenbau, Landwirtschaft, Astronomie, Philosophie, Geschichte, Politik, Pädagogik, Kunst etc. und scheitern ebenso gründlich. Zwei liebenswerte Clowns glauben unbeirrbar an den Sieg der Vernunft – trotz aller Niederlagen.

Gustave Flaubert arbeitete bis zu seinem Tod an "Bouvard und Pécuchet" und hielt dieses Werk selbst für den Höhepunkt seines Schaffens: ein mehrteiliger Zyklus um zwei Helden traurigster Gestalt, um die aus Paris in die Provinz fliehenden Messieurs. Unermüdlich schrieb er an diesem alle Romankonventionen sprengenden Werk. Vollenden konnte er es nicht; es blieb Fragment.

Übersetzung: Thomas Dobberkau

Bearbeitung: Thomas Fritz

Regie: Jörg Jannings

Mit: Ulrich Wildgruber, Hermann Lause, Jörg Jannings

Komposition: Klaus Buhlert

Ton: Brunhild Thomaß

Produktion: DLR Berlin/SWF 1994

Länge: 81'13

. (dpa / picture alliance / Kultur)Gustave Flaubert (1821-1880), gehört neben Balzac und Stendhal zu den großen Realisten der französischen Literatur und beeinflusste mit seinem Werk die Entwicklung des europäischen Romans entscheidend mit. Zu seinen bekanntesten Romanen gehören "Madame Bovary" (1857), "Salammbô" (1863), "L'éducation sentimentale" (1869). Hörspieladaptionen u.a. "Felicitas" (HR 1961), "Die Legende von St. Julian dem Gastfreien" (SR 1965) "Madame Bovary" (HR/RB/DLR 2004).