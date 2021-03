Kulturnachrichten

Mittwoch, 24. März 2021

Kommission verteidigt Entscheidung zu Thomaskantor Die Expertenkommission zur Auswahl des neuen Leipziger Thomaskantors hat Kritik des Chores an ihrer Entscheidung zurückgewiesen. Die massiven fachlichen Vorwürfe älterer Chormitglieder gegen den Kirchenmusiker Andreas Reize entsprächen "keineswegs den Tatsachen", schrieben die fünf Kommissionsmitglieder in einem Brief an Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Den Vorwurf, die Kommission habe nach politischen und Lobbyinteressen gehandelt, weise man entschieden zurück. Der Leipziger Stadtrat hatte den 45-jährigen schweizerischen Kirchenmusiker Andreas Reize auf Empfehlung der Kommission im Dezember einstimmig als Nachfolger von Thomaskantor Gotthold Schwarz (68) bestimmt. Schwarz scheidet Ende Juni aus dem Amt. Mehrere ältere Mitglieder stellten unter anderem die musikalische und pädagogische Kompetenz von Reize infrage.

Chansonsängerin Hana Hegerova gestorben Die slowakisch-tschechische Chanson- und Schlagersängerin Hana Hegerova ist tot. Sie starb am Dienstag im Alter von 89 Jahren in Prag, teilte die Agentur CTK mit. Ihre größten Erfolge feierte sie in den 1960er Jahren. Kritiker nannten sie die "Édith Piaf aus Prag". 1974 bekam sie in Deutschland die "Goldene Europa" verliehen. Hegerova sei eine "unverwechselbare Persönlichkeit" gewesen, schrieb Tschechiens Kulturminister Zaoralek bei Twitter. Hegerova sang auch auf Deutsch - etwa das Lied "Meine Stadt (Die Moldau)" - sowie auf Französisch, Ungarisch, Englisch und Jiddisch. Sie interpretierte Chansons von internationalen Größen der französischen Popmusik wie Édith Piaf, Jacques Brel und Léo Ferré. 1967 trat sie im legendären Pariser Musikklub Olympia auf. Später fiel sie bei den sozialistischen Machthabern der Tschechoslowakei in Ungnade. Bis zur Wende von 1989 durfte sie jahrzehntelang nicht mehr ins westliche Ausland reisen.

Sorbische Stiftung bekommt mehr Geld Die Stiftung für das sorbische Volk soll mehr Geld vom Bund sowie den Ländern Brandenburg und Sachsen erhalten. Die Gesamtförderung erhöhe sich von derzeit 18,6 Millionen Euro auf jährlich 23,92 Millionen Euro, teilte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch am Dienstag in Dresden mit. Nach dem Abkommen zahlt der Bund knapp 12 Millionen Euro, Sachsen knapp 8 Millionen Euro und Brandenburg knapp 4 Millionen Euro. Die slawische Minderheit der Sorben ist in der Lausitz im Süden von Brandenburg und in Ostsachsen beheimatet. Schätzungen zufolge leben auf sächsischem Gebiet etwa 40 000 Sorben und in Brandenburg 20 000. Die Steigerung der Zuwendungen mache neue Maßnahmen möglich, sagte Stiftungsdirektor Jan Budar. Als Beispiel nannte er unter anderem ein professionelles Marketing und die Integration des Sorbischen in moderne Sprachtechnologien.