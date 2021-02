Kulturnachrichten

Freitag, 19. Februar 2021

Kommission gegen antimuslimischen Rassismus Berlin führt als erstes Bundesland eine Expertenkommission zu antimuslimischem Rassismus ein. Die konstituierende Sitzung soll in einer Woche stattfinden. Justizsenator Behrendt sagte, Ziel sei, das Handeln von Politik und Verwaltung zu überprüfen. Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau vor einem Jahr habe sich die Frage gestellt, ob wirklich schon genug gegen antimuslimischem Rassismus getan werde, so der Grünen-Politiker. Nach einer Bestandsaufnahme sollen bis zum Frühjahr 2022 konkrete Empfehlungen erarbeitet werden.

Gericht verbietet Nachrichtenportal in Malaysia In Malysia ist ein Nachrichtenportal verboten worden, das seit mehr als 20 Jahren online war. Das höchste Gericht des Landes verurteilte den Betreiber der Webseite außerdem zur Zahlung von umgerechnet mehr als 100.000 Euro, weil dort kritische Kommentare von Lesern zum Rechtswesen veröffentlicht worden waren. Die Staatsanwaltschaft warf dem Portal vor, damit das öffentliche Vertrauen in die Justiz beeinträchtigt zu haben. Das Nachrichtenportal "Malaysiakini" war 1999 gegründet worden und hatte wegen seiner offenen und kritischen Berichterstattung schnell an Beliebtheit gewonnen.

Australien hält an Mediengesetz fest Australien will trotz der Blockade sämtlicher journalistischer Inhalte bei Facebook sein neues Mediengesetz in die Tat umsetzen. Es soll in der kommenden Woche den Senat passieren. Dafür zeichnete sich zuletzt eine Mehrheit ab. Das Repräsentantenhaus hat bereits zugestimmt. Die Reform zwingt große Plattformen wie Facebook und Google, ihre mit Nachrichteninhalten generierten Werbeeinnahmen mit Medienhäusern zu teilen. Weitere Länder wollen dem Vorbild Australiens folgen, zum Beispiel Kanada. Dass Facebook journalistische Inhalte neuerdings blockt, hat weltweit Kritik ausgelöst.

Auch kleine Museen sollen nach Raubkunst suchen Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) hat kleinere Museen aufgefordert, sich bei der Suche nach Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus mehr anzustrengen. Der Deutschen Presseagentur sagte die Politikerin, das sei ein Thema für alle, nicht nur für die großen Häuser. Im Grunde müsse auch jedes Heimatmuseum klären, was es zwischen 1933 und 1945 bekommen habe, besonders bei Objekten, von denen man nicht wisse, wo sie herkämen. Es gehe nicht nur um wertvolle Bilder, sondern auch um Hausrat, Silber oder Möbel. Die Koordinationsstelle für Provenienzforschung (KPF.NRW), die beim Rheinischen Landesmuseum in Bonn angesiedelt ist, solle Einrichtungen dabei unterstützen, in der Zeit des Nationalsozialismus entzogenes Kulturgut zu suchen und gerechte Lösungen herbeizuführen.

Carnegie Hall sagt komplette Spielzeit ab Die berühmte Carnegie Hall in New York sagt zum ersten Mal in ihrer 130-jährigen Geschichte eine ganze Spielzeit ab. Das Konzerthaus im New Yorker Stadtteil Manhattan teilte mit, dass alle Darbietungen an den drei Spielstätten vom 6. April bis zum Juli nicht stattfinden werden und verwies dabei auf die Corona-Pandemie. Den Betrieb hatte die Carnegie Hall bereits am 13. März eingestellt - zunächst vorläufig. Jetzt hoffe man, im Oktober zur neuen Spielzeit wieder öffnen zu können, hieß es. Die weltberühmte Metropolitan Opera in New York verpasst ebenfalls zum ersten Mal eine volle Spielzeit. Auch die Shows am Broadway pausieren seit März.

Weitere Haftstrafe für Rapper Pablo Hasél Der umstrittene katalanische Rapper Pablo Hasél ist zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt worden. Wie das zuständige spanische Gericht mitteilte, hatte Hasél in einem Verfahren gegen zwei Polizisten einen Zeugen bedroht. Das Gericht verurteilte ihn deshalb zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren. In einem anderen Prozess war Hasél bereits zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Dabei ging es um eine Beleidigung des Königshauses sowie um die Verherrlichung von Gewalt. Seit Haséls Festnahme am Dienstag fordern Demonstranten die Freilassung des 32-jährigen Künstlers. Bei den Demonstrationen kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.