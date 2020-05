Kolosseum und Vatikanische Museen wieder geöffnet

Montag, 1. Juni 2020

Heute öffnen in Rom wieder das Kolosseum und die Vatikanischen Museen. In Florenz folgen auch die Uffizien und die Galleria dell'Accademia mit Michelangelos David-Statue. In der Toskana durften Besucher bereits am Sonntag nach fast drei Monaten Corona-Sperre wieder den Schiefen Turm von Pisa besichtigen. Bei einem Flashmob gedachten zahlreiche Menschen an die Corona-Opfer und warben gleichzeitig für Besucher. Die Touristenströme seien "gleich Null", sagte der Vorsitzende des Verwaltungsamtes Primaziale Pisana, Pierfrancesco Pacini. Wichtig sei aber ein Zeichen des Vertrauens und der Hoffnung.

Der Künstler Christo ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 84 Jahren in seiner New Yorker Wohnung eines natürlichen Todes gestorben, teilten seine Mitarbeiter auf der offiziellen Facebook-Seite des Künstlers mit. Der in Bulgarien geborene Christo Vladimirov Javacheff realisierte mit seiner 2009 verstorbenen Frau Jeanne-Claude Projekte wie die Verhüllung der Brücke Pont-Neuf in Paris (1985) und des Reichstags in Berlin (1995). Diesen Herbst wollte Christo den Pariser Arc de Triomphe verhüllen. Dafür setzte er schon zum dritten Mal auf eine Firma aus Lübeck. In einem Tweet mit Christos Todesnachricht heißt es, es habe immer festgestanden, dass die Kunst von ihm und Jeanne-Claude auch nach ihrer beider Tod fortgesetzt werden solle. Die Verhüllung des Arc de Triomphe werde deshalb wie geplant weiter vorangetrieben.