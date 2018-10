Kulturnachrichten

Montag, 8. Oktober 2018

Kollegen und Fans verabschieden sich von Caballé Opernstar an der Seite ihrer Eltern in Barcelona beigesetzt Begleitet von Kollegen, Spitzenpolitikern, Fans und Adligen ist die Opernsängerin Montserrat Caballé in Barcelona zu Grabe getragen worden. "Sie war wie eine große Schwester für mich", sagte Startenor José Carreras bei der Trauerfeier im Stadtteil Les Corts. Auch die frühere spanische Königin Sofia und Ministerpräsident Pedro Sánchez erwiesen der Sopranistin die letzte Ehre. Caballé war am Samstag im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus ihrer Heimatstadt gestorben, wo sie seit September behandelt wurde. Sie hatte in den 60er Jahren ihren internationalen Durchbruch als Opernsopran gefeiert. Bekannt wurde sie auch durch das Duett "Barcelona" mit Queen-Sänger Freddy Mercury - eine Hommage an die Gastgeberstadt der Olympischen Spiele von 1992. Caballé wurde auf dem Friedhof Sant Andreu an der Seite ihrer Eltern beigesetzt.

Walmart will Video-Portal mit Hilfe von Hollywood ausbauen Finanzielle Details des Deals mit MGM wurden nicht bekannt Der weltgrößte Einzelhändler Walmart setzt bei seinem Video-Angebot Vudu fortan auf die Hilfe des Hollywood-Studios Metro Goldwyn Mayer MGM. Die James-Bond-Produktionsfirma werde künftig exklusive - auf Familien zugeschnittene - Inhalte liefern, teilte der US-Konzern mit. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht. Im Wettbewerb mit dem Streamingdienst Netflix, dem Videoportal Hulu und dem Angebot von Amazon hängt Walmart mit seinem vor acht Jahren gekauften Video-Dienst schon lange hinterher.

Die Besenheide ist Blume des Jahres 2019 Heidelandschaften sind gefährdet Ihr leuchtendes Violett prägt im Spätsommer die Heidelandschaften: Die Besenheide (Calluna vulgaris) - auch Heidekraut genannt - ist von der Loki Schmidt Stiftung zur "Blume des Jahres 2019" gekürt worden. Damit möchte die Stiftung auf die Gefährdung der Heidelandschaften aufmerksam machen und sich für die Pflege dieser Lebensräume einsetzen. Jeden Sommer verwandelten sich die Heidelandschaften in ein lilafarbenes Meer, hieß es. Die Besenheide habe sich an die mageren, sauren und trockenen Böden angepasst und könne bis zu 40 Jahre alt werden. Gerade deswegen sei sie für viele, teils seltene Insekten eine verlässliche Futterquelle und Brutstätte.

Bülent Ceylan erhält Deutschen Lesepreis 2018 Seine Bekanntheit "ein unschätzbarer Türöffner" Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan wird mit dem Deutschen Lesepreis 2018 für sein Engagement in der Leseförderung ausgezeichnet. "Der Einsatz für das Lesen benötigt prominente Fürsprecher. Bülent Ceylans Bekanntheit ist ein unschätzbarer Türöffner, um bundesweit viele Kinder für das Lesen zu begeistern und Bildungserfolge zu ermöglichen", erklärte der Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, Jörg F. Maas. Der Deutsche Lesepreis wird seit 2013 vergeben. Die mit insgesamt 25.000 Euro dotierte Auszeichnung soll die Leseförderung für Kinder und Jugendliche stärken und öffentlich sichtbar machen.

Knabe-Entlassung: Senator weist Vorwürfe einer Strafaktion zurück Unzureichende Reaktion auf die Vorwürfe gegen seinen Vize Nach der Absetzung des Direktors der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, hat Berlins Kultursenator Klaus Lederer den Vorwurf einer "Strafaktion" zurückgewiesen. Das berichtet der Tagesspiegel. In einem Brief an den Stiftungsbeirat schreibt Lederer, bei der Kündigung Knabes handele es sich nicht um eine Reaktion auf Knabes angebliche "politische Unangepasstheit". Sondern Knabe habe unzureichend auf die Vorwürfe gegen seinen Stellvertreter Helmuth Frauendorfer reagiert. Dabei habe er das Aufsichtsgremium und die Öffentlichkeit getäuscht. Frauendorfer soll Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben. Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat in einem Schreiben jeden Verdacht einer politischen Intrige zurückgewiesen. Alle Mutmaßungen, hinter der Kündigung des Direktors stünden parteipolitische oder ideologische Erwägungen, entbehrten jeder Grundlage, erklärte Grütters. Die Vorwürfe gegen Knabe seien "substantiiert und gravierend".

Taylor Swift will für Demokraten stimmen Bislang hatte sich die Sängerin aus der Politik herausgehalten US-Sängerin Taylor Swift will bei den Kongresswahlen im November für die Kandidaten der oppositionellen Demokraten stimmen. Bislang habe sie sich aus der Politik immer herausgehalten, nun habe sie ihre Meinung geändert, schreibt Swift an ihre 112 Millionen Fans bei Instagram. Im Weiteren übt sie scharfe Kritik an der republikanischen Kandidatin Marsha Blackburn, die bisher für die Partei von US-Präsident Donald Trump im Repräsentantenhaus sitzt und nun für den Senat kandidiert. Obwohl sie in der Vergangenheit bevorzugt für Frauen gestimmt habe, könne sie Blackburn "nicht unterstützen". Blackburn habe gegen gleiche Entlohnung für Frauen und gegen ein Bundesgesetz zum Schutz von Frauen vor Gewalt gestimmt, begründet die Sängerin ihre Entscheidung. Swift fordert ihre Fans auf, sich ebenfalls für die Wahl registrieren zu lassen. Aber "bitte, bitte informiert Euch über die Kandidaten, die in Eurem Staat antreten".

EU-Projekt zu maschineller Übersetzung gefordert Verlagschef warnt vor "digitaler Ausrottung" europäischer Sprachen Der Verlagschef von Condé Nast, Wolfgang Blau, hat vor einer "digitalen Ausrottung" europäischer Sprachen gewarnt und ein großangelegtes Übersetzungsprojekt der Europäischen Union gefordert. Für viele Softwarehersteller und Inhalte-Anbieter lohne es sich nicht, Sprachversionen für kleine Länder anzubieten. Die EU sollte daher in großem Stil in maschinelle Übersetzungen investieren, fordert der Internet-Experte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. Der fragmentierte Sprachraum sei der eigentliche Flaschenhals des europäischen Binnenmarktes und auch das größte Hindernis für das Entstehen einer europäischen Öffentlichkeit. Wer zum Beispiel eine E-Commerce-Website in Deutschland oder in Kroatien produziere, erreiche wegen der Sprachbarriere bisher nur einen Bruchteil der Verbraucher in Europa. Die EU sollte die Entwicklung maschineller Übersetzung daher zu einem ihrer Flagship-Projekte machen. Diese würden in der Regel über zehn Jahre hinweg mit einer Milliarde Euro gefördert, sagte Blau.

Carolin Kebekus gewinnt Deutschen Comedypreis Schon 2017, 2016, 2015, 2014 und 2013 hatte sie die Trophäe gewonnen Carolin Kebekus ist zum sechsten Mal in Folge als beste Komikerin mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden. Die 38-Jährige, die unter anderem mit "Alpha Pussy" auf RTL Erfolge feiert, erhielt die Ehrung am Sonntagabend in Köln. Vor allem bedankte sie sich bei ihrem Publikum. "Ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie mich verbiegen muss, um etwas zu machen, was jetzt alle gut finden", sagte Kebekus, die mittlerweile Seriensiegerin ist. Schon in den vergangenen fünf Jahren hatte sie die Trophäe gewonnen. Seit 2017 wird der Preis nicht mehr getrennt nach weiblichen und männlichen Künstlern vergeben. In der Kategorie "Erfolgreichster Live-Act" wurde Luke Mockridge ausgezeichnet. Für "Die Woche und ich" auf Sat.1 erhielt er außerdem den Preis für die "Beste Comedy-Show". In der Kategorie "Satire" ging der Preis an das ZDF-Format "Mann, Sieber!". Den Sonderpreis erhielt in diesem Jahr die Kabarettistin Gerburg Jahnke für "Ladies Night".

Deutscher Buchpreis wird verliehen In Frankfurt wird der beste deutschsprachige Roman des Jahres prämiert In Frankfurt fällt heute Abend die Entscheidung über den Deutschen Buchpreis. Im Finale um den besten deutschsprachigen Roman des Jahres stehen sechs Autoren. Nominiert sind Maria Cecilia Barbetta ("Nachtleuchten"), Maxim Biller ("Sechs Koffer"), Nino Haratischwili ("Die Katze und der General"), Inger-Maria Mahlke ("Archipel"), Susanne Röckel ("Der Vogelgott") und Stephan Thome ("Gott der Barbaren"). Der Deutsche Buchpreis, 2005 erstmals vergeben, gilt als wichtigste Auszeichnung der Branche. Er wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben. Der Sieger erhält 25.000 Euro. Der Gewinner wird traditionell am Vorabend der Frankfurter Buchmesse in einer Zeremonie im Römer, dem Frankfurter Rathaus, bekanntgeben. Im vergangenen Jahr wurde der österreichische Schriftsteller Robert Menasse für seinen Roman "Die Hauptstadt" ausgezeichnet.

Kreativer Umgang mit Hasspost Briefe und E-Mails wurden vom "Chor des Hasses" vorgetragen Morddrohungen, Beleidigungen, Schimpfwörter: Politiker wie Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Außenminister Heiko Maas haben sich am Sonntagabend beim Hamburger Theaterfestival ihrer Hasspost gestellt. Die an sie geschickten Briefe und E-Mails wurden bei der Produktion "Chor des Hasses" von den ganz in schwarz gekleideten Schauspielern Iris Berben, Claudia Michelsen, Dietmar Bär und Robert Stadlober auf Kampnagel gelesen. Anschließend sprachen die Adressaten der Hasstiraden mit "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo darüber, wie sie mit solchen Kommentaren umgehen. "Das lässt einem schon den Atem stocken", sagte von der Leyen, nachdem sie ihre Hasspost so geballt hören musste. "Ich hab' das Gefühl, das ist schlimmer geworden in den vergangenen Jahren." Sie habe aber gelernt, sich "davon abzuspalten".

Tomasz Piatek erhält Leipziger Medienpreis Die Auszeichnung ist mit insgesamt 30 000 Euro dotiert Der polnische Journalist und Schriftsteller Tomasz Piatek erhält am Montag den Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien. Der 1974 geborene Autor wird in Leipzig für seine Recherchen zu den Verquickungen des polnischen Verteidigungsministeriums und Russland geehrt, wie die Medienstiftung der Sparkasse mitteilte. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert.