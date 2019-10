Samstag, 26. Oktober 2019

Königin Elizabeth ehrt Margaret Atwood

Die Schriftstellerin Margaret Atwood ist von Königin Elizabeth II. in London in den "Orden der Gefährten der Ehre" aufgenommen worden. Atwood, die auch die diesjährige Booker-Preisträgerin ist, wurde für ihre Verdienste für die Literatur geehrt. Der "Order of the Companions of Honour" wurde 1917 von König Georg dem Fünften geschaffen und hat höchstens 65 Mitglieder, die aus Ländern stammen müssen, in denen der britische Monarch Staatsoberhaupt ist.