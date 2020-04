Kulturnachrichten

Montag, 13. April 2020

Klitschko schließt Höhlenkloster vor orthodoxen Ostern Kurz vor dem orthodoxen Osterfest ist das bedeutendste Kloster der Ukraine wegen vieler Corona-Fälle geschlossen worden. "In den vergangenen 24 Stunden gab es 63 Neuinfektionen im Kiewer Höhlenkloster", sagte Bürgermeister Vitali Klitschko. Damit seien bereits mehr als 90 Bewohner des zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Komplexes infiziert. Das Höhlenkloster gilt als eines der größten Heiligtümer der osteuropäischen Orthodoxen.

Astronomen sichten Rekord-Supernova Astronomen haben die gewaltigste Sternexplosion gesichtet, die jemals aufgezeichnet worden ist. Die Supernova mit der Katalognummer SN2016aps war rund zehnmal energiereicher als normale derartige Sternexplosionen und strahlte rund 500 Mal heller, wie das Team um Matt Nicholl von der Universität Birmingham im Fachblatt "Nature Astronomy" berichtet. Die Astronomen nehmen an, dass der explodierte Stern sich zuvor aus der Verschmelzung zweier großer Sonnen gebildet hat. Dafür spricht der ungewöhnlich hohe Wasserstoffanteil in der Explosionswolke.

Menschenrechtler werfen Türkei Internet-Zensur vor Die Türkei will nach Ansicht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) die Corona-Krise nutzen, um das Internet strenger zu kontrollieren. In einem Gesetzesentwurf zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 sei eine dementsprechende Passage "vergraben", kritisierte HRW. Der Entwurf sieht vor, dass Plattformen mit mehr als einer Million täglichen Nutzern einen gesetzlichen Vertreter benennen müssen. Dieser sei verpflichtet, binnen 72 Stunden auf Forderungen der Behörden wie etwa das Entfernen von Inhalten oder die Sperrung von Konten zu reagieren. Andernfalls werde die Bandbreite zunächst um 50 Prozent und dann um 95 Prozent reduziert, was die Plattform in der Türkei unbrauchbar mache. "Die Nachricht ist: sich fügen oder sterben", so die Organisation.

Leopoldina: Schulöffnung zuerst für Jüngere Die Forschungsgemeinschaft Leopoldina als wichtiger Berater der Bundesregierung hat vorgeschlagen die Schulen zunächst für jüngere Schüler wieder zu öffnen. "Da die Jüngeren im Bildungssystem mehr auf persönliche Betreuung, Anleitung und Unterstützung angewiesen sind, "sollten zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I wieder schrittweise geöffnet werden".

Metropolitan Museum feiert 150. Geburtstag Das Metropolitan Museum of Art in New York feiert heute seinen 150. Geburtstag. Gegründet wurde es am 13. April 1870, eröffnet allerdings erst knapp zwei Jahre später. Das Met ist das größte Kunstmuseum der USA. Wegen der Coronakrise wird das Jubiläum still und nachdenklich begangen. Möglicherweise muss das Museum bis Juli geschlossen bleiben, die Mitarbeiter können nur noch bis Mai bezahlt werden.

Israels ehemaliger Oberrabbiner gestorben Der frühere sephardische Oberrabbiner Israels, Elijahu Bakschi-Doron, ist an einer Covid-19-Infektion gestorben. Der 79-Jährige war von 1993 bis 2003 sephardischer Oberrabbiner des Landes. In seiner Amtszeit setzte er sich unter anderem für den interreligiösen Dialog ein. Als erster Oberrabbiner empfing er im Jahr 2000 zusammen mit seinem aschkenasischen Amtskollegen Israel Meir Lau Papst Johannes Paul II. bei seiner Heiliglandreise in Jerusalem.

Charité weiter für Abriss des "Mäusebunkers" Die Charité Berlin hält trotz Widerstand an einem Abriss des sogenannten "Mäusebunkers fest". "Ein Nachnutzungskonzept konnte aufgrund der besonderen baulichen Struktur des Gebäudes nicht gefunden werden", heißt es auf Nachfrage von der Universitätsklinik, die Betreiber des Tierversuchslabors der Freien Universität ist. Nach Willen der Charité soll das Bauwerk im Architekturstil des Brutalismus im Herbst einem Forschungscampus weichen. Eine Initiative stemmt sich gegen die Pläne. Fast 1000 Unterstützer haben eine entsprechende Petition unterzeichnet, darunter Professoren und namhafte Architekten. Auch das Landesdenkmalamt Berlin empfiehlt die Erhaltung des Gebäudes.