Kulturnachrichten

Freitag, 12. Juli 2019

Klimawandel gefährdet archäologisches Erbe Grönlands Der Klimawandel gefährdet einer Studie zufolge auch das archäologische Erbe in Grönland. Steigende Temperaturen und veränderte Niederschläge beschleunigen der in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichten Untersuchung zufolge die Zersetzung organischen Materials wie Holz, Knochen und DNA, die zuvor durch die Kälte im Boden geschützt waren. Für die Studie hatte der Umweltarchäologe Jörgen Hollesen seit 2016 sieben Fundstätten im Süden und Westen Grönlands untersucht. An einigen der untersuchten Fundstätten gebe es keine unversehrten Knochen oder Holzstücke mehr, berichtete der Forscher. Es liege nahe, dass sie sich in vergangenen Jahrzehnten bereits zersetzten.

Lukas Bärfuss schreibt Stück für Nibelungen-Festspiele Der Schweizer Dramatiker Lukas Bärfuss, dem gerade der renommierte Georg-Büchner-Preis zugesprochen wurde, schreibt für die Nibelungen-Festspiele in Worms das für 2021 geplante Stück. Dann jährt sich Martin Luthers berühmte Widerrufsverweigerung auf dem Wormser Reichstag zum 500. Mal. Im Jubiläumsjahr wollen die Festspiele daran erinnern. Auf dem Reichstag in Worms hatte sich Luther 1521 vor dem Kaiser geweigert, seine Thesen zu widerrufen - und damit die Spaltung der Kirche ausgelöst. Dabei werden Luther vielfach die berühmten Sätze "Hier stehe ich. Ich kann nicht anders." zugeschrieben. Am Dienstag war bekannt geworden, dass Bärfuss am 2. November in Darmstadt den Büchner-Preis erhält.

Erneut ein Journalist auf den Philippinen ermordet Auf den Philippinen ist erneut ein Journalist ermordet worden. Wie örtliche Medien berichteten, wurde in der Nacht der Radiomoderator Eduardo Dizon nach der Arbeit von Unbekannten erschossen. Seinem Arbeitgeber und der Journalistengewerkschaft zufolge hatte Dizon wenige Tage zuvor Morddrohungen erhalten. Das mehrheitlich katholische Inselreich der Philippinen mit seinen über 100 Millionen Einwohnern gilt als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten weltweit. Nach Angaben der Journalistengewerkschaft wurden seit 1986 mindestens 186 Reporter und andere Medienschaffende getötet. Seit dem Amtsantritt von Präsident Rodrigo Duterte Mitte 2016 waren es mindestens 13 Journalisten.Kritiker monieren, dass vor allem jene Reporter zur Zielscheibe würden, die über staatliche Willkür, Korruption und Ausbeutung berichteten.