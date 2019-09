Der Klimawandel ist Realität, zu eindeutig ist die Wissenschaft. Die Berichterstattung dazu gleicht sich wie 99 Prozent aller Studien. Ist das ein Problem? Außerdem: Die Internationale-Investigativ-Konferenz in Hamburg Mehr

Nach der Spenden-Affäre am Institut MIT fordert die Forscherin Danah Boyd eine radikale Stunde der Wahrheit und einen Wandel zu mehr Diversität in der IT-Branche. Das Institut hatte Spenden vom Milliardär und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein angenommen. Mehr

Nach Epstein-Affäre am MIT

Spendenaffäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein: Die US-amerikanische Wissenschafts- und Techwelt steht in der Kritik. Welche Kontrollmechanismen für Spenden gibt es eigentlich in Deutschland? Außerdem: Was bleibt von den Snowden-Enthüllungen?Mehr