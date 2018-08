Kulturnachrichten

Mittwoch, 29. August 2018

Kleist-Museum wird Landesstiftung Gesetzentwurf für brandenburgische Gedenkstätte gebilligt Das Kleistmuseum in Frankfurt (Oder) - die größte Literaturgedenkstätte Brandenburgs - wird ab 2019 eine Landesstiftung. Einen entsprechenden Gesetzentwurf habe das Kabinett gebilligt, teilte das Kulturministerium in Potsdam mit. Das Land wolle die finanzielle Unterstützung von bislang 248 000 auf rund 500 000 Euro pro Jahr aufstocken. Über den Beschluss müsse noch der Landtag entscheiden. Mit der Landesstiftung solle die wissenschaftliche Arbeit und die öffentliche Wahrnehmung des Museums gestärkt werden, betonte Kulturministerin Martina Münch (SPD). Das weltweit einzige Museum über Heinrich von Kleist (1777-1811) sei ein kulturelles Aushängeschild.

Wiesbaden rechtfertigt Abbau der Erdogan-Statue Polizei hatte Hinweise auf Kurden-Proteste Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden hat auf dringendes Anraten der Polizei am späten Dienstag-Abend beschlossen, die Statue des türkischen Staatspräsidenten Erdogan abbauen zu lassen. Das erklärte Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) am Mittag. In sozialen Medien seien Hinweise aufgetaucht, dass Kurden aus dem Bundesgebiet nach Wiesbaden reisen wollten, um gegen die Politik Erdogans zu protestieren. Das habe den letzten Ausschlag gegeben, die Statue abbauen zu lassen. Ursprünglich war vorgesehen, dass die vier Meter hohe Statue aus Beton im Rahmen des Kunstfestivals Biennale bis kommenden Sonntag stehenbleibt.

Florian Illies wird Verleger beim Rowohlt Verlag Schriftsteller wird verlegerischer Geschäftsführer Florian Illies, Journalist und Autor des Bestsellers "Generation Golf", wird zum 1. Januar 2019 neuer verlegerischer Geschäftsführer des Rowohlt-Verlages. Der 47-Jährige folgt damit Barbara Laugwitz, die das Haus zum Jahresende verlässt, teilten die Holtzbrinck Buchverlage in Hamburg mit. Florian Illies sei ein seltener Glücksfall für Rowohlt, sagte Vorstandsvorsitzender Joerg Pfuhl. Er kenne die Buchbranche aus der Sicht des Autors ebenso wie als Journalist. Illies hatte das Kunstmagazin "Monopol" gegründet und war zuletzt Geschäftsführer des Berliner Auktionshauses Grisebach. Außerdem ist er Mit-Herausgeber der Wochenzeitung "Die Zeit".

Autoren für alternativen Literaturnobelpreis nominiert Weltweite Online-Abstimmung benennt vier Schriftsteller Die Schriftsteller Haruki Murakami, Kim Thuy, Maryse Condé und Neil Gaiman konkurrieren um den alternativen Literaturnobelpreis. Die vier Autoren wurden bei einer weltweiten Online-Abstimmung und von schwedischen Bibliothekaren ausgewählt, teilte die Initiative "Den Nya Akademien" ("Die Neue Akademie") in Stockholm mit. Der neue Literaturpreis ersetzt in diesem Jahr einmalig den wegen einer Krise der Schwedischen Akademie abgesagten Literaturnobelpreis. Der Gewinner soll am 12. Oktober präsentiert und bei einer Feier am 10. Dezember ausgezeichnet werden.

Burgtheater Wien erzielt erneuten Einnahmerekord Viertes Einnahmeplus in Folge Das Burgtheater Wien hat in der laufenden Saison einen Einnahmerekord erzielt. Wie das Theater mitteilte, stiegen die Kartenerlöse von 9,4 Millionen Euro in der Saison 2016/2017 auf nun 9,52 Millionen Euro. Dabei verkaufte das Burgtheater rund 395 700 Karten, etwa 6600 mehr als in der Vorsaison. Nach eigenen Angaben hat das Burgtheater damit zum vierten Mal in Folge einen Rekord bei den Ticketeinnahmen erzielt. Die Auslastung des Hauses stieg von 76,5 auf 77,6 Prozent.

Robert Menasse erhält Zuckmayer-Medaille Höchste Kulturehrung des Landes Rheinland-Pfalz Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse wird im kommenden Jahr mit der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Menasse schaffe nicht nur unterhaltsame Literatur, sondern rege auch zum Nachdenken an, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Menasse widmet sich zunehmend Themen wie Globalisierung und Europapolitik. Im vergangenen Jahr erhielt er für seinen Roman "Die Hauptstadt" über die EU-Bürokratie den Deutschen Buchpreis. Die Carl-Zuckmayer-Medaille wird seit 1979 am Todestag des rheinhessischen Dichters, dem 18. Januar, in Mainz überreicht.

Hunderte Fans verabschieden sich von Aretha Franklin Leichnam der "Queen of Soul" in gold-glänzendem Sarg aufgebahrt Hunderte Fans haben sich in Detroit von der gestorbenen US-Sängerin Aretha Franklin verabschiedet. In langen Schlangen warteten die Fans vor dem Charles-Wright-Museum für afro-amerikanische Geschichte in der Stadt im US-Bundesstaat Michigan. Dort war Franklins Leiche in einem gold-glänzenden Sarg aufgebahrt worden. Am Freitag soll es eine Trauerfeier im Greater Grace Temple in Detroit geben, zu der sich Wegbegleiter und Stars wie der frühere US-Präsident Bill Clinton, Soul-Sänger Smokey Robinson sowie Stevie Wonder und Faith Hill angesagt haben. Franklin war am 16. August im Alter von 76 Jahren in Detroit gestorben. Mit rund 75 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Mit dem Otis-Redding-Song "Respect" interpretierte sie 1967 die Hymne der afroamerikanischen Freiheits- und Frauenbewegung.

Cate Blanchett ruft zu Hilfe für Rohingya auf Australische Schauspielerin sprach vor dem UN-Sicherheitsrat Hollywood-Star Cate Blanchett hat vor dem UN-Sicherheitsrat zu mehr Engagement für die rund 700 000 Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch aufgerufen. "Die Rohingya können nicht in dieselben Umstände zurückkehren, vor denen sie geflohen sind, sie können sich nicht auf unvollständige Lösungen einlassen", sagte Blanchett. Die Oscar-Preisträgerin berichtete auch von ihrer Reise in die Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch. "Nichts hätte mich auf das Ausmaß und die Tiefe des Leids, das ich gesehen habe, vorbereiten können." Die Rohingya hätten "echte, tiefsitzende Angst" vor der Rückkehr nach Myanmar.

Robert-Gernhardt-Preis in Frankfurt am Main verliehen Preisträger sind Julia Wolf und Florian Wacker Die Schriftsteller Julia Wolf und Florian Wacker sind in Frankfurt am Main mit dem Robert-Gernhardt-Preis ausgezeichnet worden. Julia Wolf bekam die Auszeichnung für ihr Romanprojekt "Alte Mädchen". Dabei handelt es sich um den dritten Teil einer Romantrilogie, die die Autorin als eine poetische Erforschung eines kleinbürgerlichen, westdeutschen Milieus versteht. Florian Wacker wurde für sein Romanprojekt "Dikson" geehrt. Das Werk erzähle vom mysteriösen Verschwinden zweier Teilnehmer einer norwegischen Arktisexpedition zu Beginn der 1920er Jahre. Das Projekt verbinde souverän Elemente des Abenteuer- und des Kriminalromans mit der Geschichte einer Freundschaft an der Grenze des Todes, würdigte die Jury.

Goethe-Medaillen in Weimar verliehen Undotierte Auszeichnung will internationalen Kulturausstausch fördern Bürgerkrieg, Kalter Krieg, Vertreibung - für ihren Umgang mit diesen Themen haben vier internationale Künstler heute in Weimar die Goethe-Medaille 2018 erhalten. Es sind die kolumbianischen Theatermacher Heidi und Rolf Abderhalden vom Kollektiv Mapa Teatro, die schweizerisch-brasilianische Fotografin und Menschenrechtlerin Claudia Andujar sowie der ungarische Komponist und Dirigent Péter Eötvös. Die undotierte Auszeichnung geht an Menschen, die sich um den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben.