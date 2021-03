Kleinstadt Gute Musik gibt es nur in der Großstadt. Oder?

Welche Bands auch in der Kleinstadt Konzerte spielen, wird in dieser Episode geklärt. (Studio Good)

Für junge Menschen in der Kleinstadt können Großstädte regelrecht zum Sehnsuchtsort werden. Weil es dort mehr als den einen Club gibt, zu dem man mit dem Fahrrad, Roller oder Nachtbus fährt. Und weil man dort viel mehr man selbst sein kann.

Dingolfing in Niederbayern trifft in Folge 6 von "Off the Record" auf Leer in Ostfriesland. Es geht also einmal von Süden nach Norden durch Deutschland. Obwohl die beiden Kleinstädte kaum weiter voneinander entfernt sein können, stellen Host Vero Schreiegg und die Musikjournalistin Friederike Schröder fest: Es gibt mehr Überschneidungen als man vielleicht auf den ersten Blick denken würde.

Im Nachtbus zum Club

Clubs weit am Stadtrand zum Beispiel, in denen ein Angebot von Baguettes zur Grundausstattung gehört. Solche Läden, die in der Großstadt wahrscheinlich nicht die erste Adresse wären, in der Kleinstadt aber fest zum Wochenende gehören, auch weil sie der einzige Ort sind, an dem man zu den liebsten Indie-Songs tanzen kann.

Was der Rapper Apache 207 mit Rainer Maria Rilke zu tun hat und welche Bands freundlicherweise auch in der Kleinstadt Konzerte spielen, wird in dieser Episode geklärt. Der Soundtrack kommt unter anderem von The Notwist, Enno Bunger und Dicht & Ergreifend.

Sie haben noch Input für weitere Songs zum Thema Kleinstadt? Schreiben Sie uns ihre Playlist-Wünsche an offtherecord@deutschlandradio.de.

Die Spotify-Playlist zu "Off the Record" finden Sie hier.