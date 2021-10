Samstag, 16. Oktober 2021

Kleidungsstücke von García Márquez werden versteigert

400 Kleidungsstücke des kolumbianischen Schriftstellers werden kommende Woche in Mexiko unter den Hammer kommen. Das teilte seine Familie mit. Der Erlös komme einer Stiftung zugute, die Kinder aus indigenen Gemeinden im Süden Mexikos unterstützt. In Mexiko hatte der Nobelpreisträger viele Jahre lang gelebt und gearbeitet. Die Auktion wird anlässlich der Eröffnung eines Kulturzentrums stattfinden. Gabriel García Márquez war 1982 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden. Sein bekanntestes Werk ist die vor 50 Jahren veröffentlichte Familiensaga "Hundert Jahre Einsamkeit". Der Schriftsteller starb 2014 in Mexiko-Stadt im Alter von 87 Jahren.