Klavierduo Roelcke / Gremmelspacher spielen Messiaen Religiösität im Klang zweier Klaviere

Moderation: Stefan Lang; Gäste: Irmela Roelcke und Axel Gremmelspacher

Olivier Messiaen 1971 in München. (imago images / Werner Neumeister)

Die Pianisten Irmela Roelcke und Axel Gremmelspacher haben sich für "Visions de l’Amen" von Olivier Messiaen als Hauptwerk einer neuen Aufnahmesession entschieden - Musik voller religöser Symbolik.

Irmela Roelcke und Axel Gremmelspacher sprechen über die besonderen Werke von Debussy, Ligeti, die in Aussschnitten erklingen und über Olivier Messiaens "Visions de l’Amen", das mit seinen 50 Minuten große Komplexität an den Tag legt.

Irmela Roelcke lehrt an unterschiedlichen Hochschulen, auch in Berlin, ihrem Lebensmittelpunkt. (Irmela Roelcke / Astrid Ackermann)

Claude Debussy

En blanc et noir

2. Lent Sombre

György Ligeti

Three Pieces for two Pianos

Nr. 2 Self Portrait with Reich an Riley – Chopin im Background

Olivier Messiaen:

Visions de l’Amen

Klavierduo Roelcke/ Gremmelspacher:

Irmela Roelcke, Klavier

Axel Gremmelspacher, Klavier

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Axel Gremmelspacher ist Professor für Klavier an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. (Axel Gremmelspacher / Lutz Sternstein)