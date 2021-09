Kulturnachrichten

Sonntag, 12. September 2021

Klaus Theweleit hat den Adorno-Preis 2021 erhalten Der Schriftsteller und Kulturtheoretiker Klaus Theweleit hat den mit 50.000 Euro dotierten Theodor-W.-Adorno-Preis der Stadt Frankfurt erhalten. Der Autor gehöre zu den "einflussreichsten und zugleich originellsten deutschsprachigen Kultur- und Literaturtheoretikern", teilte die Stadt mit. Sein Werk "Männerphantasien" über die Körperpolitik des Faschismus gelte als Standardwerk kritischer Gesellschaftstheorie. Theweleit arbeite seit den 1970er Jahren konsequent an Themen, die bis in die unmittelbare Gegenwart hineinwirkten, lobte das Kuratorium des Preises. Der Theodor-W.-Adorno-Preis wird seit 1977 alle drei Jahre von der Stadt Frankfurt zum Gedenken an den Frankfurter Philosophen und Hauptvertreter der sogenannten Kritischen Theorie vergeben. Die Auszeichnung dient der Förderung und Anerkennung hervorragender Leistungen in den Bereichen Philosophie, Musik, Theater und Film.

Abtreibungsdrama gewinnt Goldenen Löwen Die 78. Internationalen Filmfestspiele Venedig sind am Samstagabend mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Der Goldene Löwe geht an das Abtreibungsdrama "L'événement" der französischen Regisseurin Audrey Diwan. Der Große Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging an "È stata la mano di Dio" (Die Hand Gottes). Die Neuseeländerin Jane Campion, nahm für das Brüderdrama "The Power of the Dog" die Auszeichnung für die beste Regie entgegen. Als beste Schauspielerin ehrte die Jury die Spanierin Penélope Cruz für "Madres paralelas. Die Auszeichnung für den besten Schauspieler ging an John Arcilla für das philippinische Korruptionsdrama "On the Job: The Missing 8". Die US-Schauspielerin Maggie Gyllenhaal gewann für "The Lost Daughter" die Auszeichnung für das beste Drehbuch. Der italienische Höhlenforscherfilm "Il buco" von Michelangelo Frammartino wurde mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet.