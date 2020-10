Klassiker des Nouveau Roman Der Gerettete Von Robert Pinget »Ich bin fasziniert von der gesprochenen Sprache. Man kann sich deshalb leicht vorstellen, wie sehr die Mittel des Funks gerade dieser Faszination entgegenkommen."

Der Schriftsteller Robert Pinget (imago stock&people)

"Allerdings heißt das nicht, daß meine Texte einfach aus der Alltagssprache übernommen wären. Ich komponiere Wort für Wort einen Satz, der von einer naturalistischen Wiedergabe wegführt, oder anders gesagt, der wahrer ist als ein in Wirklichkeit gesprochener Satz. Es handelt sich um einen Prozeß einer vollständigen Umschmelzung.“ (Robert Pinget)



„Außerhalb von dem, was geschrieben wird, ist der Tod” - erklärt eine der Romanfiguren Pingets.

Dieser Satz könnte auch als Motto über diesem Monolog stehen. „Der Gerettete” sei, so Pinget, eine „zutiefst traumatisierte Person, trotzdem ironisch”.

Er hat sich, mit seinen Aufzeichnungen beschäftigt, in der Grabkapelle eines Friedhofs eingenistet. Die Schiefertafel, die ihm zum Schreiben dient, ist ihm Symbol für die Hinfälligkeit der Texte - ebenso wie die Marmorinschriften. Dennoch ist er entschlossen, jeden Zweifel zurückzuweisen und „bei Strafe daran zu glauben, niemals zu sterben”.

Der Gerettete

Von Robert Pinget

Regie: Ernst Wendt

Mit: Fritz Lichtenhahn

Produktion: SDR 1974

Hörspielmagazin extra:



"Ich höre, was ich schreibe" - Neue Töne für Robert Pinget

Von Karl Lippegaus