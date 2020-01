Kulturnachrichten

Donnerstag, 2. Januar 2020

Klassik-Stiftung Weimar plant digitalen Forschungsraum Dort sollen Sammlungen, Archive und mehr zusammengeführt und für die Allgemeinheit nutzbar gemacht werden. Ein solcher virtueller Forschungsraum könne auch ein Pionierfall in Deutschland sein, sagte Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz. Ziel sei es, dass die Nutzer daraus Erkenntnisse für sich und die Forschung ziehen könnten. Dabei soll - gerade für die Laien - das Vergnügen nicht zu kurz kommen, betonte Lorenz. Einen Zeitplan für das Projekt nannte sie nicht. Bereits bei ihrem Antritt als Chefin der Klassik Stiftung Weimar im Sommer 2019 hatte Lorenz angekündigt, einen Schwerpunkt auf das Thema Digitalisierung setzen zu wollen.

Rijeka und Galway Kulturhauptstädte 2020 Die nordkroatische Hafenstadt Rijeka und die irische Stadt Galway sind die Europäische Kulturhauptstädte 2020. Das an der Adria gelegene Rijeka, auch Fiume genannt, ist mit etwa 120.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Sie verfügt über eine Altstadt mit zum Teil prächtigen Gebäuden sowie sozialistisch anmutende Hochhäuser aus der Zeit, als Jugoslawien noch existierte. Die Stadt Galway an der irischen Westküste gilt als Hochburg für die traditionelle Musik des Landes. Galway ist für regelmäßige Festivals im Sommer bekannt. Als Kulturhauptstadt will sich die Stadt den Schwerpunkten Sprache, Landschaft und Migration widmen.

Der Karikaturist Rainer Bach ist gestorben Der Chemnitzer Karikaturist und Cartoonist Rainer Bach ist tot. Wie seine Tochter der Nachrichtenagentur dpa sagte, starb der Künstler an Silvester im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit. Der 1946 in Freital geborene Bach überraschte seine Lehrer bereits im Alter von sechs Jahren mit Karikaturen im Lesebuch. Von 1979 an war er auf nationalen und internationalen Cartoonfestivals präsent. Bach veröffentlichte freiberuflich Karikaturen im Satiremagazin "Eulenspiegel". Auch für die Chemnitzer Tageszeitung "Freie Presse" zeichnete er. 2015 nahm ein Kosmonaut eine Zeichnung Bachs mit zur Internationalen Raumstation ISS ins Weltall.