Buddha-Plastik im Wat Umong Kloster in Chiang Mai, Thailand (Jürgen Seizew )

Der Maler Wanlop Hansunthai malt ein Bild, auf dem er mit einer Banane zu einer grauen Fläche verschmilzt. Eine Klavierlehrerin übt mit neun Schülern neun verschiedene Stücke auf neun verschiedenen Klavieren gleichzeitig in einem Raum. Aus leeren Dachböden dröhnen Aufnahmen von Vogelstimmen auf die Straßen hinunter. In einem Waldtempel wird ein heiliger Mann feuerbestattet.

Der Klangkünstler Juergen Seizew ist nach Südostasien gereist. Er hat akustische Streifzüge durch Thailand, Vietnam und Malaysia unternommen. Er hat in den Bergen gelebt, Großstädte, Inseln und Dörfer besucht. "What are you doing?" wurde er mancherorts während seiner Aufnahmen gefragt. "I try to hear my head in a foreign space."

Ursendung

Watch Your Head

Von Jürgen Seizew

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 52'21

Jürgen Seizew wurde 1967 geboren. Er ist gelernter Buchbinder und studierte an der FH Hannover elektronische Medien. Seit 1994 widmet er sich der Klangkunst. Derzeit lebt er in Taiping, Malaysia. Zuletzt für Deutschlandfunk Kultur: "Silent Constructions" (2016).