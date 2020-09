Klangkunst über Migration und Exil The Border of the Shadow Von Halida Boughriet

Die Künstlerin Halida Boughriet erzählt Geschichten der Migration von Afrika nach Europa - ohne Übersetzung. (chuttersnap / unsplash)

Die Komposition beginnt mit einem Sprung, einer Lücke in der Zeit (Exil, Einwanderung, Generationenfolge, Zögern und Anhänglichkeiten, Menschenleere) und nimmt Bezug auf das Gegenwartsphänomen "Migranten". Zufallsgeräusche treffen auf historisches Tonmaterial, Collagen sowie heterogen zusammengefügte Atmosphären und Register. Im Zentrum steht die Sprache und mit ihr das Zertrümmern von Deutungsrahmen, das Infragestellen von Strukturlogiken und das Bekenntnis zur Stimme kraft ihres historischen, mnemonischen und körperlichen Wesens.

"The Border of the Shadow" war Teil des Radiokunst-Programms "Every Time A Ear di Soun" von documenta14 und Deutschlandfunk Kultur.

The Border of the Shadow

Von Halida Boughriet

Postproduktion, Tonbearbeitung: Quentin Balpe

Produktion: documenta14/Deutschlandfunk Kultur 2017

Länge: 40'25

Eine Wiederholung vom 21.07.2017