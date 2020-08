Illegale Goldminen am Fluss Bebará, Chocó, Kolumbien (Regina de Miguel)

Wem gehören Bodenschätze und ihre Erträge? Inwiefern prägen Lohnarbeit und Ausbeutung unsere Beziehungen zur Erde und unsere Beziehungen zueinander? Diese Fragen stellen die Künstlerinnen Lucrecia Dalt und Regina de Miguel anhand der Regionen Chocó in Kolumbien und Rio Tinto in Spanien. Hier ringen der Staat, die lokale Bevölkerung und internationale Konzerne um das Gold unter der Erde. Gebraucht wird es nicht zuletzt für die Computerindustrie. So hängt die Beschleunigung von Rechenvorgängen von der Langsamkeit geologischer Abläufe ab. In "Catábasis" wird diese Mechanik hörbar.

Das Hörstück entstand im Rahmen der Reihe "Untraining the Ear" von SAVVY Contemporary, CTM Festival und Deutschlandfunk Kultur.

3D Animation für den Film "Catábasis" von Regina Miguel (Regina de Miguel)

Catábasis

Von Lucrecia Dalt and Regina de Miguel

Mit: Georgette Dee, Gudrun Gut, Victor Herrero, Sina Martens, Annika Mauer

Textaufnahmen: Alexander Brennecke

Realisation: Lucrecia Dalt und Regina de Miguel

Produktion: SAVVY Contemporary / Deutschlandfunk Kultur / DISK-CTM 2018

Länge: 55'28

Eine Wiederholung vom 22.02.2019

Dschungel in der Andagoya Region, Chocó, Kolumbien (Regina de Miguel)

Lucrecia Dalt, geboren 1980 in Pereira, Kolumbien, studierte Bauingenieurwesen. Heute lebt und arbeitet sie als Musikerin, Klangkünstlerin und Radiomacherin in Berlin. Sieben veröffentlichte Alben zwischen Avantgarde und zeitgenössischer elektronischer Musik.

Regina de Miguel, geboren 1977 in Málaga/Spanien, lebt und arbeitet in Berlin. Als Künstlerin schafft sie hybride Kunst- und Wissensobjekte mit kritischem und interdisziplinärem Ansatz. Zuletzt für Deutschlandfunk Kultur: "You Will Go Away One Day But I Will Not" (2020, mit Maria Thereza Alves).